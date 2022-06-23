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  4. В Аргентине за непредумышленное убийство Марадоны будут судить 8 врачей
Аргентина
23 июня 2022, 03:33 | Обновлено 23 июня 2022, 03:35
134
0

В Аргентине за непредумышленное убийство Марадоны будут судить 8 врачей

Халатность врачей стала причиной смерти легенды

23 июня 2022, 03:33 | Обновлено 23 июня 2022, 03:35
134
0
В Аргентине за непредумышленное убийство Марадоны будут судить 8 врачей
Getty Images/Global Images Ukraine

В Аргентине завершили расследование обстоятельств смерти легенды футбола Диего Марадоны. Определены 8 подозреваемых из числа врачей, которые занимались лечением бывшего футболиста.

Речь идет о нейрохирурге Леонардо Луке, психиатре Агустине Косачов, психологе Карлосе Диасе, медицинском координаторе Ненси Форлини, медбратам Мариано Перрони и Рикардо Альмироне, медсестре Дахиане Мадрид и семейном враче Педро Пабло Ди Спанье.

Сообщается, что что врачей будут судить по статье «непредумышленное убийство». Следователи пришли к выводу, что медики халатно выполняли обязанности либо не выполняли вовсе, зная, что это может привести к смерти больного.

Напомним, что Диего Армандо Марадона скончался 25 ноября 2020 года от острого сердечно-дыхательного кризиса.

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Источник La Nacion
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