В Аргентине за непредумышленное убийство Марадоны будут судить 8 врачей

В Аргентине завершили расследование обстоятельств смерти легенды футбола Диего Марадоны. Определены 8 подозреваемых из числа врачей, которые занимались лечением бывшего футболиста.

Речь идет о нейрохирурге Леонардо Луке, психиатре Агустине Косачов, психологе Карлосе Диасе, медицинском координаторе Ненси Форлини, медбратам Мариано Перрони и Рикардо Альмироне, медсестре Дахиане Мадрид и семейном враче Педро Пабло Ди Спанье.

Сообщается, что что врачей будут судить по статье «непредумышленное убийство». Следователи пришли к выводу, что медики халатно выполняли обязанности либо не выполняли вовсе, зная, что это может привести к смерти больного.

Напомним, что Диего Армандо Марадона скончался 25 ноября 2020 года от острого сердечно-дыхательного кризиса.