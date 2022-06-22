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  4. Леонид КУЧУК: «У Руха много игроков. Разделили на две группы по 25 человек»
Украина. Премьер лига
22 июня 2022, 23:12 |
305
0

Леонид КУЧУК: «У Руха много игроков. Разделили на две группы по 25 человек»

У команды много молодых футболистов

22 июня 2022, 23:12 |
305
0
Леонид КУЧУК: «У Руха много игроков. Разделили на две группы по 25 человек»
fcrukh.com

Наставник «Руха» Леонид Кучук рассказал о возвращении львовской команды к тренировкам, а также о футболе во время войны.

«На первой тренировке было много эмоций, ведь команда начала подготовку к сезону. У нас большая группа игроков. Разделили их на две группы по 25 футболистов, провели 2 занятия. На следующей неделе появится еще одна группа. Все они будут тренироваться по общей программе, и тренерский штаб приложит максимум усилий, чтобы хорошо их подготовить».

«Планы на этот тренировочный сбор? Пока нет смысла форсировать подготовку, сейчас будут в основном втягивающие тренировки. Конечно, планируем спарринги для каждой группы игроков. Первый спарринг хотим сыграть уже в эти выходные. Также у нас есть договоренность с польской «Ягеллонией» о контрольной встрече. Ее проведем 6 июля. Впереди у нас много работы».

«Футбол во время войны… Это новый опыт не только для футболистов и для тренерского штаба. Я верю, что все будет хорошо, наступит мир в Украине и наше молодое поколение не будет бояться ракет и взрывов, а будет играть в футбол и будет радовать болельщиков. Я счастлив, что имею возможность тренировать такое большое количество талантливой молодежи, и приложу все усилия, чтобы передать им свой опыт. Кроме этого я ставлю перед собой задачу разговаривать на украинском языке. Стараюсь его улучшать каждый день и буду давать интервью только на украинском», - сказал Кучук.

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Источник ФК Рух Львов
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