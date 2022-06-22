Две украинки! Известны все четвертьфиналистки турнира в Истборне

Состоялись матчи третьего круга в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.

За путевки в 1/4 финала боролись сразу три представительницы Украины.

Лесе Цуренко и Ангелине Калинине удалось победить, а вот Марта Костюк свой матч проиграла.

Истборн. Третий круг

Верхняя часть сетки

Беатрис Хаддад Майя [15] – Джоди Анна Баррейдж [WC] – 6:1, 6:2

Леся Цуренко [Q] – Магда Линетт – 7:5, 3:6, 7:5

Петра Квитова [14] – Кэти Бултер [WC] – 5:7, 6:0, 7:5

Хэрриет Дарт [WC] – Марта Костюк – 6:4, 2:6, 6:4

Нижняя часть сетки

Алена Остапенко [8] – Мэдисон Киз [11] – 6:3 (отказ)

Ангелина Калинина – Юлия Путинцева [16] – 6:3, 2:6, 6:3

Камила Джорджи [12] – Гарбинье Мугуруса [5] – 7:5, 6:3

Виктория Томова [LL] – Кирстен Флипкенс – 3:6, 6:3, 6:4

Истборн. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Беатрис Хаддад Майя [15] – Леся Цуренко [Q]

Петра Квитова [14] – Хэрриет Дарт [WC]

Нижняя часть сетки

Алена Остапенко [8] – Ангелина Калинина

Камила Джорджи [12] – Виктория Томова [LL]