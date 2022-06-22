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  4. Две украинки! Известны все четвертьфиналистки турнира в Истборне
WTA
22 июня 2022, 22:16 |
1661
3

Две украинки! Известны все четвертьфиналистки турнира в Истборне

Леся Цуренко и Ангелина Калинина продолжают борьбу за трофей

22 июня 2022, 22:16 |
1661
3
Две украинки! Известны все четвертьфиналистки турнира в Истборне
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Состоялись матчи третьего круга в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.

За путевки в 1/4 финала боролись сразу три представительницы Украины.

Лесе Цуренко и Ангелине Калинине удалось победить, а вот Марта Костюк свой матч проиграла.

Истборн. Третий круг

Верхняя часть сетки

 Беатрис Хаддад Майя [15] –  Джоди Анна Баррейдж [WC] – 6:1, 6:2
 Леся Цуренко [Q] –  Магда Линетт – 7:5, 3:6, 7:5

 Петра Квитова [14] –  Кэти Бултер [WC] – 5:7, 6:0, 7:5
 Хэрриет Дарт [WC] –  Марта Костюк – 6:4, 2:6, 6:4

Нижняя часть сетки

 Алена Остапенко [8] –  Мэдисон Киз [11] – 6:3 (отказ)
 Ангелина Калинина –  Юлия Путинцева [16] – 6:3, 2:6, 6:3

 Камила Джорджи [12] –  Гарбинье Мугуруса [5] – 7:5, 6:3
 Виктория Томова [LL] –  Кирстен Флипкенс – 3:6, 6:3, 6:4

Истборн. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Беатрис Хаддад Майя [15] –  Леся Цуренко [Q]
 Петра Квитова [14] –  Хэрриет Дарт [WC]

Нижняя часть сетки

 Алена Остапенко [8] –  Ангелина Калинина
 Камила Джорджи [12] –  Виктория Томова [LL]

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Леся Цуренко Ангелина Калинина WTA Истборн Беатрис Хаддад Майя Джоди Баррейдж Магда Линетт Петра Квитова Кэти Бултер Хэрриет Дарт Марта Костюк Алена Остапенко Мэдисон Киз Юлия Путинцева Камила Джорджи Гарбинье Мугуруса Виктория Томова Кирстен Флипкенс
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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Александр Науменко
За рахунок тактики Геля повинна перемогати Олену.
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Spectra
Хочется продолжение, но соперники сильные, особенно у Леси бразильянка щас на кураже выиграла 12 матчей подряд, настроена на 3 титул. Если Ангелина сможет выиграть у Остапенко, то можно и про финал помечтать.
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0
Fdail
Небольшие шансы ни у Леси, ни у Гели ( хотя Остапенко победить больше шансов, она очень нестабильна), но верю в обоих)
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0
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