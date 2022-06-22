Две украинки! Известны все четвертьфиналистки турнира в Истборне
Леся Цуренко и Ангелина Калинина продолжают борьбу за трофей
Состоялись матчи третьего круга в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.
За путевки в 1/4 финала боролись сразу три представительницы Украины.
Лесе Цуренко и Ангелине Калинине удалось победить, а вот Марта Костюк свой матч проиграла.
Истборн. Третий круг
Верхняя часть сетки
Беатрис Хаддад Майя [15] – Джоди Анна Баррейдж [WC] – 6:1, 6:2
Леся Цуренко [Q] – Магда Линетт – 7:5, 3:6, 7:5
Петра Квитова [14] – Кэти Бултер [WC] – 5:7, 6:0, 7:5
Хэрриет Дарт [WC] – Марта Костюк – 6:4, 2:6, 6:4
Нижняя часть сетки
Алена Остапенко [8] – Мэдисон Киз [11] – 6:3 (отказ)
Ангелина Калинина – Юлия Путинцева [16] – 6:3, 2:6, 6:3
Камила Джорджи [12] – Гарбинье Мугуруса [5] – 7:5, 6:3
Виктория Томова [LL] – Кирстен Флипкенс – 3:6, 6:3, 6:4
Истборн. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Беатрис Хаддад Майя [15] – Леся Цуренко [Q]
Петра Квитова [14] – Хэрриет Дарт [WC]
Нижняя часть сетки
Алена Остапенко [8] – Ангелина Калинина
Камила Джорджи [12] – Виктория Томова [LL]
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