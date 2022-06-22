Вячеслав ШЕВЧУК: «Забарный и Мудрик - пусть едут и играют в Европе»

Экс-игрок «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук считает, что защитник «Динамо» Илья Забарный и хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик уже готовы перебраться в ведущие чемпионаты Европы.

«Забарный в 19 лет показывает зрелый футбол, надежный. И если будет предложение, которое устроит «Динамо», то почему нет. В 19 лет - пусть едет и играет. А у «Динамо» есть Сирота, есть другие молодые игроки. «Тоттенхэм» - топ-уровень. Это будет пример, что показал себя и можешь перебраться в хороший чемпионат».

«Это же касается Мудрика. Талант невероятный, он созревает. Он готов, уже в национальной команде. Он хочет быть лидером, берет на себя ответственность. Не боится обыграть, пробить», - считает Шевчук.

К Забарному проявляет интерес «Тоттенхэм», а к Мудрику - «Байер».