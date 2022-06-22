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  4. Вячеслав ШЕВЧУК: «Забарный и Мудрик - пусть едут и играют в Европе»
Украина. Премьер лига
22 июня 2022, 21:54 |
603
1

Вячеслав ШЕВЧУК: «Забарный и Мудрик - пусть едут и играют в Европе»

Эксперт считает, что оба игрока готовы

22 июня 2022, 21:54 |
603
1
Вячеслав ШЕВЧУК: «Забарный и Мудрик - пусть едут и играют в Европе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Экс-игрок «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук считает, что защитник «Динамо» Илья Забарный и хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик уже готовы перебраться в ведущие чемпионаты Европы.

«Забарный в 19 лет показывает зрелый футбол, надежный. И если будет предложение, которое устроит «Динамо», то почему нет. В 19 лет - пусть едет и играет. А у «Динамо» есть Сирота, есть другие молодые игроки. «Тоттенхэм» - топ-уровень. Это будет пример, что показал себя и можешь перебраться в хороший чемпионат».

«Это же касается Мудрика. Талант невероятный, он созревает. Он готов, уже в национальной команде. Он хочет быть лидером, берет на себя ответственность. Не боится обыграть, пробить», - считает Шевчук.

К Забарному проявляет интерес «Тоттенхэм», а к Мудрику - «Байер».

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Источник FootballHub
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Мудрик может ехать куда угодно, Забарный должен играть в Динамо.
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