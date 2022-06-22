Шаг до основы Уимблдона. Завацкая узнала соперницу по финалу квалификации

Украинская теннисистка Катарина Завацкая в финале квалификации Уимблдона сыграет против Яны Фетт (WTA 254) из Хорватии.

Завацкая в своем полуфинале справилась с американкой Робин Андерсон в двух сетах.

Для Катарины это будет первый финал квалификации на Уимблдоне.