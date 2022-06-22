Уимблдон22 июня 2022, 20:57 | Обновлено 22 июня 2022, 20:58
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Шаг до основы Уимблдона. Завацкая узнала соперницу по финалу квалификации
Завацкая сыграет против Фетт
22 июня 2022, 20:57 | Обновлено 22 июня 2022, 20:58
839
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Украинская теннисистка Катарина Завацкая в финале квалификации Уимблдона сыграет против Яны Фетт (WTA 254) из Хорватии.
Завацкая в своем полуфинале справилась с американкой Робин Андерсон в двух сетах.
Для Катарины это будет первый финал квалификации на Уимблдоне.
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