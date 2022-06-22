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  4. Шаг до основы Уимблдона. Завацкая узнала соперницу по финалу квалификации
Уимблдон
22 июня 2022, 20:57 | Обновлено 22 июня 2022, 20:58
839
0

Шаг до основы Уимблдона. Завацкая узнала соперницу по финалу квалификации

Завацкая сыграет против Фетт

22 июня 2022, 20:57 | Обновлено 22 июня 2022, 20:58
839
0
Шаг до основы Уимблдона. Завацкая узнала соперницу по финалу квалификации
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Катарина Завацкая в финале квалификации Уимблдона сыграет против Яны Фетт (WTA 254) из Хорватии.

Завацкая в своем полуфинале справилась с американкой Робин Андерсон в двух сетах.

Для Катарины это будет первый финал квалификации на Уимблдоне.

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Катарина Завацкая Уимблдон-2022
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Источник Sport.ua
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