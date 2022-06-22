Снигур разгромно проиграла Бабош в полуфинале квалификации Уимблдона

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№130 WTA) завершила выступления в квалификации Уимблдона.

Во втором круге отбора седьмую сеяную украинку разгромила Тимеа Бабош из Венгрии (№294 WTA).

Уимблдон. Полуфинал квалификации

Дарья Снигур (Украина) – Тимеа Бабош (Венгрия) – 0:6, 2:6

Данное поражение стало самым разгромным в профессиональной карьере украинки.

Это было второе выступление Снигур в квалификации Уимблдона. В прошлом году она проиграла в первом раунде отбора.