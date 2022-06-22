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  4. Снигур разгромно проиграла Бабош в полуфинале квалификации Уимблдона
Уимблдон
22 июня 2022, 18:25 | Обновлено 22 июня 2022, 18:33
362
4

Снигур разгромно проиграла Бабош в полуфинале квалификации Уимблдона

Дарья не смогла пробиться в финал отбора

22 июня 2022, 18:25 | Обновлено 22 июня 2022, 18:33
362
4
Снигур разгромно проиграла Бабош в полуфинале квалификации Уимблдона
ФТУ. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№130 WTA) завершила выступления в квалификации Уимблдона.

Во втором круге отбора седьмую сеяную украинку разгромила Тимеа Бабош из Венгрии (№294 WTA). 

Уимблдон. Полуфинал квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Тимеа Бабош (Венгрия) – 0:6, 2:6

Данное поражение стало самым разгромным в профессиональной карьере украинки.

Это было второе выступление Снигур в квалификации Уимблдона. В прошлом году она проиграла в первом раунде отбора.

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Источник Sport.ua
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sirjoga
Молодець, що не в суху... Аж два гейма вигризла
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0
Andrey_1992
позор, не наш день сьогодні
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-2
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