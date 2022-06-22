Уимблдон22 июня 2022, 18:25 | Обновлено 22 июня 2022, 18:33
362
4
Снигур разгромно проиграла Бабош в полуфинале квалификации Уимблдона
Дарья не смогла пробиться в финал отбора
22 июня 2022, 18:25 | Обновлено 22 июня 2022, 18:33
362
4
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№130 WTA) завершила выступления в квалификации Уимблдона.
Во втором круге отбора седьмую сеяную украинку разгромила Тимеа Бабош из Венгрии (№294 WTA).
Уимблдон. Полуфинал квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Тимеа Бабош (Венгрия) – 0:6, 2:6
Данное поражение стало самым разгромным в профессиональной карьере украинки.
Это было второе выступление Снигур в квалификации Уимблдона. В прошлом году она проиграла в первом раунде отбора.
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