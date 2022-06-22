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  4. Марта Костюк – Хэрриет Дарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
22 июня 2022, 16:50 | Обновлено 22 июня 2022, 17:06
1102
1

Марта Костюк – Хэрриет Дарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на турнире в Истборне

22 июня 2022, 16:50 | Обновлено 22 июня 2022, 17:06
1102
1
Марта Костюк – Хэрриет Дарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

22 июня украинская теннисистка Марта Костюк (№79 WTA) продолжит выступления в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.

В третьем круге основы украинка сразится против Хэрриет Дарт из Великобритании (№103 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Монтейро – Фритц. Ориентировочное время начала – 17:30 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, победила украинка.

В следующем круге победительница матча сразится против Кэти Бултер (№127 WTA) или Петры Квитовой (№31 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
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Источник Sport.ua
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Vlad Ltava
Перший гейм -це казка про тупість .
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