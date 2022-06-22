Марта Костюк – Хэрриет Дарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на турнире в Истборне
22 июня украинская теннисистка Марта Костюк (№79 WTA) продолжит выступления в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.
В третьем круге основы украинка сразится против Хэрриет Дарт из Великобритании (№103 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Монтейро – Фритц. Ориентировочное время начала – 17:30 по Киеву.
Ранее девушки играли один раз, победила украинка.
В следующем круге победительница матча сразится против Кэти Бултер (№127 WTA) или Петры Квитовой (№31 WTA).
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