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Лига чемпионов
22 июня 2022, 14:15 | Обновлено 22 июня 2022, 14:16
950
2

Стало известно, в каком польском городе Динамо примет Фенербахче

Встреча состоится в Лодзи на хорошо знакомом нам стадионе ЛКС

22 июня 2022, 14:15 | Обновлено 22 июня 2022, 14:16
950
2
Стало известно, в каком польском городе Динамо примет Фенербахче
ФК Динамо Киев

В рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023 киевское «Динамо» встретится с турецким «Фенербахче».

Первый поединок, который будет номинально домашним для украинской команды, состоится в среду, 20 июля, в польском городе Лодзи на стадионе ЛКС, где недавно играла сборная Украины в рамках Лиги наций. Начало игры – в 20:00 по местному времени (21:00 по киевскому).

Ответный матч пройдет 26 или 27 июля в Стамбуле на клубном стадионе «Фенербахче» – «Шюкрю Сараджоглу».

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Динамо Киев Фенербахче Лига чемпионов Динамо - Фенербахче
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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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Lesovij7
Ну почему не Краков-((( здесь два стадиона и наших людей очень много, ближе к границе. 
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+1
Remark
Первоначальный выбор со Вроцлавом был куда лучше. Наших там, наверно, уже почти весь город. Он уже больше украинский (украинско-русскоговорящий), чем польский город.  
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+1
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