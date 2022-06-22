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  4. Хавбек Руха: «У нас перспективная молодежь»
Украина. Премьер лига
22 июня 2022, 14:02 |
84
0

Хавбек Руха: «У нас перспективная молодежь»

Валерий Федорчук – о подготовке к новому сезону

22 июня 2022, 14:02 |
84
0
Хавбек Руха: «У нас перспективная молодежь»
ФК Рух. Валерий Федорчук

Полузащитник «Руха» Валерий Федорчук рассказал о подготовке команды к новому сезону УПЛ:

«Последние свои матчи наша команда провела еще зимой на сборе. С тех пор прошло очень много времени. Но мы постоянно были в тонусе. Сейчас нам озвучили приблизительную дату начала чемпионата, и теперь мы начали подготовку. Все с большим желанием вернулись и хотят работать.

Да, у нас много молодежи в команде. Все мы когда-то были молодыми. Конечно, им нужно помогать, подсказывать. Но все зависит, прежде всего, от них самих. Им нужно себя хорошо проявить, слушать старших, тренера… У нас много молодежи. Легионеров практически нет, поэтому у этих ребят большой шанс заиграть в команде, есть шанс стать сильнее возле нас, а мы возле них».

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Источник ФК Рух Львов
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