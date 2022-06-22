Марта КОСТЮК: «Решила взять паузу, потому что очень сильно выдохлась»

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о подготовке и отношению к Уимблдону, в свете того, что там не будут разыгрываться рейтинговые очки.

«После Ролан Гаррос я решила взять паузу, потому что очень сильно выдохлась и устала за последние несколько месяцев. Эта борьба с Турами и вся эта ситуация, которая сложилась, забрала огромное количество сил. Я понимала, что там классные турниры на грунте, у меня упал рейтинг и можно сыграть 125-ки [WTA 125k], но я решила их пропустить и отдохнуть. Не знаю, правильное это было решение или нет, но я его приняла. Собираюсь играть больше в июле на грунте.

Мой подход к Уимблдону не изменился. Несмотря на то, что чувствуешь себя, как будто ты уже много лет в Туре, я все равно не играла последовательно турниры, травяной сезон например. Когда я вошла в Тур, появился коронавирус и все было достаточно размазано. Так что я подстраиваюсь под ситуацию, которая сейчас сложилась с войной и со всем происходящим. Но к Уимблдону я подхожу, как и всегда. Это будет невероятно интересный опыт, потому что то, что там будет, наверное, случается один раз в жизни. И мне очень интересно, как все сложится, прожить и прочувствовать эмоции, которые там будут, посмотреть какая будет обстановка.

Меня удивило и обрадовало, что будут играть практически все и самой любопытно, какое будет у игроков настроение. Но мне кажется, что все равно все будут сражаться и бороться, потому что это уже в крови у нас», – сказала Костюк.