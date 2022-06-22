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  4. Александр АЛИЕВ: «Если Ордец приедет сюда – бошку ему оторву»
Украина. Премьер лига
22 июня 2022, 12:27 |
1059
0

Александр АЛИЕВ: «Если Ордец приедет сюда – бошку ему оторву»

Бывший игрок «Динамо» заявил, что он такой не один

22 июня 2022, 12:27 |
1059
0
Александр АЛИЕВ: «Если Ордец приедет сюда – бошку ему оторву»
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Ордец

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев жестко высказался об Иване Ордеце, который после российского военного вторжения остался играть в московском клубе.

«Приедет сюда – бошку ему оторву. Сразу говорю. Ордецу. Сразу же. Думаю, не один только я, многие хотят. И Андрюха Богданов хочет. Оторву бошку.

Когда заканчивается сезон в россии, этот чудак сидит и веселится на корпоративах. Что же ты, падло, сюда не приехал? Ты же за страну играл. А ты сидишь в москве и веселишься, когда наши люди гибнут. Когда в твоей Волновахе, где ты родился, города нет. Его просто смяли. А он сидит и веселится, радуется, конец сезона у него. Говорю сразу. Приедет – бошку оторву ему сразу же, уроду этому.

Думает только о деньгах. Ты что, не заработал в «Шахтере»? Ты не заработал в «Динамо» москва? Да ты помогай людям. Здесь, в Буче, в Ирпене, в Волновахе» – сказал Алиев.
 

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Александр Алиев Иван Ордец российско-украинская война Андрей Богданов Динамо Москва
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Источник ПроФутбол
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