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  4. ЦУРЕНКО: «Минимум 10% от заработка отдаю на благотворительные цели»
WTA
22 июня 2022, 12:10 |
150
0

ЦУРЕНКО: «Минимум 10% от заработка отдаю на благотворительные цели»

Украинская теннисистка – о ближайших целях

22 июня 2022, 12:10 |
150
0
ЦУРЕНКО: «Минимум 10% от заработка отдаю на благотворительные цели»
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о травяном сезоне и выступлении на Уимблдоне.

«Сейчас каждый турнир на вес золота. Каждый турнир я воспринимаю как очень важный. Надеюсь, что эта тенденция скоро изменится. Причиной тому является локоть, и каждый турнир, который мне удается играть без боли, - это очень положительный и счастливый момент, и я стараюсь взять от этого максимум. Здесь действительно у меня есть возможность улучшить свой рейтинг, а на Уимблдоне есть возможность, скажем, заработать денег, потому что последние 3 года мне тоже это не удавалось. Очки в приоритете, потому что я смотрю на основу US Open. Хорошее выступление здесь позволит мне приблизиться к моей основной цели – это быть в основной сетке в США, поэтому Истборн важнее для очков и количества матчей, а Уимблдон будет более важен в плане заработка.

Тем более что я сейчас для себя взяла за правило, что я очень много трачу денег для помощи тем людям, которые волонтерят, или когда кому-то нужно для нужд связанных с войной. Минимум 10% я трачу на такие цели – это моё правило. Скажу честно, что получается отдавать больше, но минимум 10% от заработанных денег на каждом турнире уходит от меня на какие-то разные благотворительные цели», – заявила Цуренко.

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Источник Большой теннис Украины
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