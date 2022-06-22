ЦУРЕНКО: «Минимум 10% от заработка отдаю на благотворительные цели»

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о травяном сезоне и выступлении на Уимблдоне.

«Сейчас каждый турнир на вес золота. Каждый турнир я воспринимаю как очень важный. Надеюсь, что эта тенденция скоро изменится. Причиной тому является локоть, и каждый турнир, который мне удается играть без боли, - это очень положительный и счастливый момент, и я стараюсь взять от этого максимум. Здесь действительно у меня есть возможность улучшить свой рейтинг, а на Уимблдоне есть возможность, скажем, заработать денег, потому что последние 3 года мне тоже это не удавалось. Очки в приоритете, потому что я смотрю на основу US Open. Хорошее выступление здесь позволит мне приблизиться к моей основной цели – это быть в основной сетке в США, поэтому Истборн важнее для очков и количества матчей, а Уимблдон будет более важен в плане заработка.

Тем более что я сейчас для себя взяла за правило, что я очень много трачу денег для помощи тем людям, которые волонтерят, или когда кому-то нужно для нужд связанных с войной. Минимум 10% я трачу на такие цели – это моё правило. Скажу честно, что получается отдавать больше, но минимум 10% от заработанных денег на каждом турнире уходит от меня на какие-то разные благотворительные цели», – заявила Цуренко.