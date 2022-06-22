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  4. МАРКЕВИЧ: «С Красниковым была договоренность, что вернусь в Металлист»
Украина. Премьер лига
22 июня 2022, 11:52 |
1386
2

МАРКЕВИЧ: «С Красниковым была договоренность, что вернусь в Металлист»

Известный украинский тренер мечтал вернуться в Харьков

22 июня 2022, 11:52 |
1386
2
МАРКЕВИЧ: «С Красниковым была договоренность, что вернусь в Металлист»
ФК Металлист. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, что планировал вернуться в харьковский «Металлист».

«Конечно, я мечтал вернуться в Харьков. У меня с Красниковым была договоренность, что если команда выйдет в Высшую лигу, то я, возможно, вернусь. Правда, позже я сказал, что Кучер нормально работает. Это было бы, наверное, неправильно. Но война все поломала.

С Ярославским тоже был на связи. На 60 лет ездил к нему (05.12.2019 - прим.). Созваниваемся часто, но это уже все история», – сказал Маркевич.

Мирон Маркевич тренировал «Металлист» с июля 2005 по февраль 2014-го.

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Мирон Маркевич Металлист Харьков Евгений Красников Александр Ярославский чемпионат Украины по футболу
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Источник ФК Карпаты Львов
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Комментарии 2
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romario1501
А як же тренерська етика ,  в Металісті Кучер працює 
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-1
Gregory Dnipro
и в СБУ вернулся и в Металлист  прям Айлбибек а не Мирон 
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-1
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