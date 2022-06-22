МАРКЕВИЧ: «С Красниковым была договоренность, что вернусь в Металлист»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, что планировал вернуться в харьковский «Металлист».

«Конечно, я мечтал вернуться в Харьков. У меня с Красниковым была договоренность, что если команда выйдет в Высшую лигу, то я, возможно, вернусь. Правда, позже я сказал, что Кучер нормально работает. Это было бы, наверное, неправильно. Но война все поломала.

С Ярославским тоже был на связи. На 60 лет ездил к нему (05.12.2019 - прим.). Созваниваемся часто, но это уже все история», – сказал Маркевич.

Мирон Маркевич тренировал «Металлист» с июля 2005 по февраль 2014-го.