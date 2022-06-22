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  4. Стяуа подписал экс-бека Мариуполя, установив клаусулу за него в 20 млн евро
Румыния
22 июня 2022, 11:08 |
809
1

Стяуа подписал экс-бека Мариуполя, установив клаусулу за него в 20 млн евро

Джойским Дава был на контракте в стане приазовцев с 2018 по 2020 годы

22 июня 2022, 11:08 |
809
1
Стяуа подписал экс-бека Мариуполя, установив клаусулу за него в 20 млн евро
prosport.ro. Джойским Дава (слева) и Джиджи Бекали

Румынская «Стяуа» подписала 26-летнего центрального защитника «Ботошани» Джойскима Даву, который в Украине известен по выступлениям за «Мариуполь».

Камерунский футболист с французским гражданством подписал со «Стяуа» контракт на два года с опцией продления еще на три сезона.

Президент «Стяуа» Джиджи Бекали также сообщил, что в контракте центрбека прописана значительная клаусула – 20 миллионов евро.

«Дава подписал контракт со «Стяуа» на два сезона с опцией пролонгации еще на три. Он получил такую зарплату, которую хотел, а еще в его контракте есть клаусула в размере 20 миллионов евро. Я прописал ее, потому что хочу получить эти 20 миллионов», - заявил Бекали.

По данным Transfermarkt, «Стяуа» подписал Даву за 350 тысяч евро.

«Мариуполь» камерунский защитник покинул в начале сентября 2020 года, отправившись в латвийскую «Валмиеру» за нераскрытую сумму.

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Джойским Дава Ботошани Мариуполь Стяуа Бухарест трансферы Джиджи Бекали клаусула
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Источник Prosport.ro
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Владислав Рейский
Хорошо что указали на фото кто есть кто 
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