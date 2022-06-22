Стяуа подписал экс-бека Мариуполя, установив клаусулу за него в 20 млн евро

Румынская «Стяуа» подписала 26-летнего центрального защитника «Ботошани» Джойскима Даву, который в Украине известен по выступлениям за «Мариуполь».

Камерунский футболист с французским гражданством подписал со «Стяуа» контракт на два года с опцией продления еще на три сезона.

Президент «Стяуа» Джиджи Бекали также сообщил, что в контракте центрбека прописана значительная клаусула – 20 миллионов евро.

«Дава подписал контракт со «Стяуа» на два сезона с опцией пролонгации еще на три. Он получил такую зарплату, которую хотел, а еще в его контракте есть клаусула в размере 20 миллионов евро. Я прописал ее, потому что хочу получить эти 20 миллионов», - заявил Бекали.

По данным Transfermarkt, «Стяуа» подписал Даву за 350 тысяч евро.

«Мариуполь» камерунский защитник покинул в начале сентября 2020 года, отправившись в латвийскую «Валмиеру» за нераскрытую сумму.