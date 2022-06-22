Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Работал в УАФ только для того, чтобы принять сборную»
Чемпионат мира
22 июня 2022, 10:59 | Обновлено 22 июня 2022, 11:01
781
3

Мирон МАРКЕВИЧ: «Работал в УАФ только для того, чтобы принять сборную»

Известный тренер хотел снова попробовать свои силы у руля национальной команды

22 июня 2022, 10:59 | Обновлено 22 июня 2022, 11:01
781
3
Мирон МАРКЕВИЧ: «Работал в УАФ только для того, чтобы принять сборную»
УАФ. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич признался, что пошел работать в УАФ ради того, чтобы во второй раз возглавить национальную команду.

«Я готов работать. Честно говоря, я работал в УАФ только для того, чтобы принять сборную. В принципе, мы так и договаривались, что Шевченко уходит и… К сожалению, не случилось.

Сейчас я свободен. Не смотря на то, что мне уже за 70, у меня есть здоровье, желание. Стараюсь держать себя в форме. Вчера начался чемпионат области среди ветеранов, я играю за «Рух» и с прежними своими футболистами стараюсь поддерживать форму», – сказал Маркевич.

Отметим, что Мирон Маркевич возглавлял сборную Украины с февраля по август 2010 года.

По теме:
МАРКЕВИЧ: «С Красниковым была договоренность, что вернусь в Металлист»
ВИДЕО. УЕФА поздравил Довбика с 25-летием, вспомнив его гол Шотландии
Сергей СИДОРЧУК: «Никто не хотел поехать на ЧМ так, как хотел Ярмоленко»
Мирон Маркевич Украинская ассоциация футбола сборная Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Выйду в ринг против Джошуа и порадую вас своим боксом»
Бокс | 21 июня 2022, 18:54 0
Александр УСИК: «Выйду в ринг против Джошуа и порадую вас своим боксом»
Александр УСИК: «Выйду в ринг против Джошуа и порадую вас своим боксом»

Украинец обещает порадовать своим выступлением в реванше

АЛИЕВ: «Ракицкий хотел идти воевать. Он очень помог нам с дронами»
Футбол | 22 июня 2022, 06:00 10
АЛИЕВ: «Ракицкий хотел идти воевать. Он очень помог нам с дронами»
АЛИЕВ: «Ракицкий хотел идти воевать. Он очень помог нам с дронами»

Экс-хавбек киевского «Динамо» рассказал, как были получены дроны от Ярика

Костюк в двухдневном матче обыграла 15-ю ракетку мира
Теннис | 21.06.2022, 15:52
Костюк в двухдневном матче обыграла 15-ю ракетку мира
Костюк в двухдневном матче обыграла 15-ю ракетку мира
Украина узнала соперника в плей-офф квалификации Евро-2023 U-21
Футбол | 21.06.2022, 14:12
Украина узнала соперника в плей-офф квалификации Евро-2023 U-21
Украина узнала соперника в плей-офф квалификации Евро-2023 U-21
У двухлетнего сына хавбека Шахтера случился фебрильный приступ
Футбол | 22.06.2022, 10:50
У двухлетнего сына хавбека Шахтера случился фебрильный приступ
У двухлетнего сына хавбека Шахтера случился фебрильный приступ
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gregory Dnipro
дед походу опять забыл где таблетки оставил какая Сборная ? ты чушка старая один раз уже ее кинул за бабло Ярика ! хватит , натренировался , помидоры выращивай иди ! 
Ответить
0
Умник
Ответить
0
Владислав Рейский
Ой мутный же тип, а $ на благие цели шли, да и шо там делал не ясно, да и не корректно говорить пока там есть тренер о своих желаниях, а вообще шел бы и показывал результаты в других местах, а не € качал не пойми за шо
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Когда Таврия была быстрее всех, а все решал Шевченко
Когда Таврия была быстрее всех, а все решал Шевченко
21.06.2022, 12:00
Футбол
Что случилось? Матч Костюк – Крейчикова приостановлен
Что случилось? Матч Костюк – Крейчикова приостановлен
20.06.2022, 22:56 4
Теннис
Приказом Залужного. Вернидуба перевели служить в Кривой Рог
Приказом Залужного. Вернидуба перевели служить в Кривой Рог
21.06.2022, 15:14 8
Футбол
Источник: Ребров хочет подписать капитана Динамо в Аль-Айн
Источник: Ребров хочет подписать капитана Динамо в Аль-Айн
20.06.2022, 11:42 8
Футбол
Алиев жестко наехал на одиозного депутата Тищенко
Алиев жестко наехал на одиозного депутата Тищенко
21.06.2022, 12:28 15
Футбол
Британское СМИ выплатит Ястремской компенсацию за клевету
Британское СМИ выплатит Ястремской компенсацию за клевету
20.06.2022, 23:15
Теннис
День украинок в Истборне. Калинина выбила пятую ракетку мира
День украинок в Истборне. Калинина выбила пятую ракетку мира
21.06.2022, 22:02 11
Теннис
Энтони ДЖОШУА: «Усик надрал мне задницу в первом бою. Признаю это»
Энтони ДЖОШУА: «Усик надрал мне задницу в первом бою. Признаю это»
21.06.2022, 19:33 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем