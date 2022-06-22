Мирон МАРКЕВИЧ: «Работал в УАФ только для того, чтобы принять сборную»
Известный тренер хотел снова попробовать свои силы у руля национальной команды
Известный украинский тренер Мирон Маркевич признался, что пошел работать в УАФ ради того, чтобы во второй раз возглавить национальную команду.
«Я готов работать. Честно говоря, я работал в УАФ только для того, чтобы принять сборную. В принципе, мы так и договаривались, что Шевченко уходит и… К сожалению, не случилось.
Сейчас я свободен. Не смотря на то, что мне уже за 70, у меня есть здоровье, желание. Стараюсь держать себя в форме. Вчера начался чемпионат области среди ветеранов, я играю за «Рух» и с прежними своими футболистами стараюсь поддерживать форму», – сказал Маркевич.
Отметим, что Мирон Маркевич возглавлял сборную Украины с февраля по август 2010 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец обещает порадовать своим выступлением в реванше
Экс-хавбек киевского «Динамо» рассказал, как были получены дроны от Ярика