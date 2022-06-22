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  4. Ангелина Калинина – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
22 июня 2022, 10:46 |
271
0

Ангелина Калинина – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на турнире в Истборне

22 июня 2022, 10:46 |
271
0
Ангелина Калинина – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

22 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) продолжит выступления в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.

В третьем круге основы украинка сразится против Юлии Путинцевой из Казахстана (33 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после матча с участием Марты Костюк. Ориентировочное время начала – 17:30 по Киеву.

Ранее девушки сыграли два поединка, украинка еще не выигрывала.

В следующем круге победительница матча сразится против Алены Остапенко (№14 WTA) или Мэдисон Киз (№24 WTA).

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Источник Sport.ua
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