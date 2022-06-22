Украина. Премьер лига22 июня 2022, 10:30 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Завийский перешел в Брук-Бет Термалицу
Польский клуб объявил о подписании воспитанника «Карпат»
22 июня 2022, 10:30 |
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27-летний полузащитник Тарас Завийский стал игроком польской «Брук-Бет Термалицы».
Контракт между футболистом и клубом заключен на два года с опцией продления еще на один сезон.
В «Брук-Бет Термалицу» Завийский перешел свободным агентом. Ранее он являлся игроком «Десны», в составе которой провел 18 матчей в УПЛ-2021/22, отличившись 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.
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