ОФИЦИАЛЬНО. Завийский перешел в Брук-Бет Термалицу

27-летний полузащитник Тарас Завийский стал игроком польской «Брук-Бет Термалицы».

Контракт между футболистом и клубом заключен на два года с опцией продления еще на один сезон.

В «Брук-Бет Термалицу» Завийский перешел свободным агентом. Ранее он являлся игроком «Десны», в составе которой провел 18 матчей в УПЛ-2021/22, отличившись 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.