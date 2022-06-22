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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Завийский перешел в Брук-Бет Термалицу
Украина. Премьер лига
22 июня 2022, 10:30 |
391
0

ОФИЦИАЛЬНО. Завийский перешел в Брук-Бет Термалицу

Польский клуб объявил о подписании воспитанника «Карпат»

22 июня 2022, 10:30 |
391
0
ОФИЦИАЛЬНО. Завийский перешел в Брук-Бет Термалицу
ФК Брук-Бет Термалица. Тарас Завийский

27-летний полузащитник Тарас Завийский стал игроком польской «Брук-Бет Термалицы».

Контракт между футболистом и клубом заключен на два года с опцией продления еще на один сезон.

В «Брук-Бет Термалицу» Завийский перешел свободным агентом. Ранее он являлся игроком «Десны», в составе которой провел 18 матчей в УПЛ-2021/22, отличившись 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

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Источник ФК Брук-Бет Термалица
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