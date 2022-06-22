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  4. Руслан РОТАНЬ: «Кровь из носу нужно, чтобы у нас был чемпионат»
Молодежные турниры
22 июня 2022, 10:16 |
68
0

Руслан РОТАНЬ: «Кровь из носу нужно, чтобы у нас был чемпионат»

Главный тренер молодежной сборной – о плей-офф против Словакии

22 июня 2022, 10:16 |
68
0
Руслан РОТАНЬ: «Кровь из носу нужно, чтобы у нас был чемпионат»
УАФ. Руслан Ротань

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал итоги жеребьевки плей-офф квалификации Евро-2023 (U-21).

Согласно результатам жеребьевки в плей-офф квалификации подопечные Руслана Ротаня встретятся с командой Словакии. Будущий соперник молодежной сборной Украины занял второе место в группе С, где не смог опередить Испанию, но обошел Северную Ирландию, Литву и Мальту. Поединки плей-офф пройдут 19-27 сентября. Первый матч против словаков наша команда сыграет на выезде.

«Я сразу говорил, что пусть нам достанется соперник, которого мы пройдем. Принимаем жребий таким, какой он есть. Словакия – достаточно крепкая команда. Мы уже играли с ней на турнире в Анталье, уступили – 2:3, хотя и побеждали по ходу – 2:0.

То, что это результативная команда, сразу бросается в глаза. Взять хотя бы наш поединок со словаками, затем у них в отборочной группе были испанцы, которым они дважды уступили 2:3. Эта команда как много забивает (в отборочном цикле в активе 18 мячей), так и немало пропускает (10). Соперник достойный, мы его уважаем, готовимся к этим матчам.

Что касается кадров молодежной сборной Украины, очень важно, чтобы начался наш чемпионат. Трудно ребятам, когда у них нет игрового тонуса. На понимании и морально-волевых качествах им очень тяжело. Кровь из носу нужно, чтобы у нас был чемпионат. Будем следить за новыми талантами, но главный скелет у нас есть. Все ребята, прошедшие отборочный цикл, будут доказывать, что мы достойны попасть на чемпионат Европы», – сказал Ротань.

Напомним, что в финальной части турнира выступят 16 команд – Румыния и Грузия как хозяева и еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь властителей вторых мест).

Участники финального турнира: Румыния, Грузия, Бельгия, Англия, Франция, Германия, Португалия, Нидерланды, Испания, Норвегия, Италия, Швейцария.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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