Ливерпуль в ближайшее время продаст Минамино в Монако

Японский полузащитник Такуми Минамино в ближайшее время покинет «Ливерпуль».

«Монако» согласовал трансфер 27-летнего футболиста. За Минамино монегаски заплатят 18 миллионов евро с учетом бонусов.

«Ливерпуль» гарантированно получит 15 млн евро, еще 3 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Минамино выступал за мерсисайдскую команду с января 2020 года. В общей сложности в составе «красных» он провел 55 матчей и забил 14 голов.