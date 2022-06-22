Англия22 июня 2022, 09:54 |
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Ливерпуль в ближайшее время продаст Минамино в Монако
Цена трансфера 15+3 миллиона
22 июня 2022, 09:54 |
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Японский полузащитник Такуми Минамино в ближайшее время покинет «Ливерпуль».
«Монако» согласовал трансфер 27-летнего футболиста. За Минамино монегаски заплатят 18 миллионов евро с учетом бонусов.
«Ливерпуль» гарантированно получит 15 млн евро, еще 3 млн предусмотрены в качестве бонусов.
Минамино выступал за мерсисайдскую команду с января 2020 года. В общей сложности в составе «красных» он провел 55 матчей и забил 14 голов.
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