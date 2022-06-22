Президент ПСЖ признался, почему не продал Мбаппе в мадридский Реал

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи признался, почему не продал форварда команды Килиан Мбаппе в мадридский «Реал».

«Я отклонил предложение в 180 млн евро от «Реала» в прошлом году, потому что знал, что Килиан хочет остаться в «ПСЖ». Я знаю его очень хорошо. Я знаю, чего хочет футболист и его семья.

Надо сказать, что деньги не повлияли на него. Он сделал выбор играть здесь за свой город, свой клуб, свою страну, а также спортивный проект. Он думает только о том, чтобы играть и выигрывать».