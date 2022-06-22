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Франция
22 июня 2022, 04:35 | Обновлено 22 июня 2022, 04:59
288
0

Президент ПСЖ признался, почему не продал Мбаппе в мадридский Реал

Нассер Аль-Хелайфи знал, что Килиан хочет остаться в парижском клубе

22 июня 2022, 04:35 | Обновлено 22 июня 2022, 04:59
288
0
Президент ПСЖ признался, почему не продал Мбаппе в мадридский Реал
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи признался, почему не продал форварда команды Килиан Мбаппе в мадридский «Реал».

«Я отклонил предложение в 180 млн евро от «Реала» в прошлом году, потому что знал, что Килиан хочет остаться в «ПСЖ». Я знаю его очень хорошо. Я знаю, чего хочет футболист и его семья.

Надо сказать, что деньги не повлияли на него. Он сделал выбор играть здесь за свой город, свой клуб, свою страну, а также спортивный проект. Он думает только о том, чтобы играть и выигрывать».

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Килиан Мбаппе ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи продление контракта Реал Мадрид
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Источник Marca
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