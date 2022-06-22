Евро-2022 U-19 по футболу: Франция и Италия досрочно вышли в полуфинал

В Словакии продолжается чемпионат Европы 2022 по футболу среди 19-летних игроков.

По итогам 2-го тура из группы A досрочно в полуфинал вышли Италия и Франция, которые одержали по две победы и набрали по 6 очков из 6. В другой группе лидирует Англия (3 очка из 3).

Евро-2022 U-19

Словакия, 18.06–01.07.2022

1-й тур, 18 июня

18:30. Словакия – Франция – 0:5

21:00. Италия – Румыния – 2:1

1-й тур, 19 июня

18:30. Сербия – Израиль – 2:2

21:00. Англия – Австрия – 2:0

2-й тур, 21 июня

18:30. Словакия – Италия – 0:1

21:00. Румыния – Франция – 1:2

2-й тур, 22 июня

18:30. Израиль – Австрия

21:00. Англия – Сербия

Группа A:

Франция (6 очков), Италия (6), Румыния (0), Словакия (0)

Группа B: