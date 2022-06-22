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  4. Евро-2022 U-19 по футболу: Франция и Италия досрочно вышли в полуфинал
Чемпионат Европы
22 июня 2022, 03:19 | Обновлено 22 июня 2022, 03:37
68
0

Евро-2022 U-19 по футболу: Франция и Италия досрочно вышли в полуфинал

В Словакии продолжается чемпионат Европы для 19-летних игроков

22 июня 2022, 03:19 | Обновлено 22 июня 2022, 03:37
68
0
Евро-2022 U-19 по футболу: Франция и Италия досрочно вышли в полуфинал
УЕФА

В Словакии продолжается чемпионат Европы 2022 по футболу среди 19-летних игроков.

По итогам 2-го тура из группы A досрочно в полуфинал вышли Италия и Франция, которые одержали по две победы и набрали по 6 очков из 6. В другой группе лидирует Англия (3 очка из 3).

Евро-2022 U-19

Словакия, 18.06–01.07.2022

1-й тур, 18 июня

  • 18:30. Словакия – Франция – 0:5
  • 21:00. Италия – Румыния – 2:1

1-й тур, 19 июня

  • 18:30. Сербия – Израиль – 2:2
  • 21:00. Англия – Австрия – 2:0

2-й тур, 21 июня

  • 18:30. Словакия – Италия – 0:1
  • 21:00. Румыния – Франция – 1:2

2-й тур, 22 июня

  • 18:30. Израиль – Австрия
  • 21:00. Англия – Сербия

Группа A:

  • Франция (6 очков), Италия (6), Румыния (0), Словакия (0)

Группа B:

  • Англия (3 очка), Израиль (1), Сербия (1), Австрия (0)
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Источник Sport.ua
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