Чемпионат Европы22 июня 2022, 03:19 | Обновлено 22 июня 2022, 03:37
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Евро-2022 U-19 по футболу: Франция и Италия досрочно вышли в полуфинал
В Словакии продолжается чемпионат Европы для 19-летних игроков
22 июня 2022, 03:19 | Обновлено 22 июня 2022, 03:37
68
0
В Словакии продолжается чемпионат Европы 2022 по футболу среди 19-летних игроков.
По итогам 2-го тура из группы A досрочно в полуфинал вышли Италия и Франция, которые одержали по две победы и набрали по 6 очков из 6. В другой группе лидирует Англия (3 очка из 3).
Евро-2022 U-19
Словакия, 18.06–01.07.2022
1-й тур, 18 июня
- 18:30. Словакия – Франция – 0:5
- 21:00. Италия – Румыния – 2:1
1-й тур, 19 июня
- 18:30. Сербия – Израиль – 2:2
- 21:00. Англия – Австрия – 2:0
2-й тур, 21 июня
- 18:30. Словакия – Италия – 0:1
- 21:00. Румыния – Франция – 1:2
2-й тур, 22 июня
- 18:30. Израиль – Австрия
- 21:00. Англия – Сербия
Группа A:
- Франция (6 очков), Италия (6), Румыния (0), Словакия (0)
Группа B:
- Англия (3 очка), Израиль (1), Сербия (1), Австрия (0)
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