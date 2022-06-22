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Лига чемпионов
22 июня 2022, 02:58 | Обновлено 22 июня 2022, 03:21
48
0

Матч Динамо против Фенербахче в Лиге чемпионов может состояться в Лодзи

Ранее сообщалось, что игра квалификации ЛЧ может пройти во Вроцлаве

22 июня 2022, 02:58 | Обновлено 22 июня 2022, 03:21
48
0
Матч Динамо против Фенербахче в Лиге чемпионов может состояться в Лодзи
Getty Images/Global Images Ukraine

Киевское «Динамо» рассматривает Лодзь как вероятное место проведения игры 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против турецкого «Фенербахче».

По данным польского журналиста Петр Слонки, об этом в разговоре с его знакомым сообщил главный тренер «Динамо» Мирча Луческу.

Ранее сообщалось, что игра Лиги чемпионов может пройти во Вроцлаве. Кроме того, как варианты рассматривались польский Краков и румынский Бухарест.

Матч 2-го раунда Лиги чемпионов между Динамо и Фенербахче должен состояться 19 или 20 июля. В Лодзи сборная Украины сыграла поединки Лиги наций против Армении (3:0) и Ирландии (1:1).

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Динамо Киев Фенербахче Вроцлав Краков Лига чемпионов Динамо - Фенербахче Лодзь Петр Слонка
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Источник Sport.ua
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