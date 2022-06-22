Матч Динамо против Фенербахче в Лиге чемпионов может состояться в Лодзи
Ранее сообщалось, что игра квалификации ЛЧ может пройти во Вроцлаве
Киевское «Динамо» рассматривает Лодзь как вероятное место проведения игры 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против турецкого «Фенербахче».
По данным польского журналиста Петр Слонки, об этом в разговоре с его знакомым сообщил главный тренер «Динамо» Мирча Луческу.
Ранее сообщалось, что игра Лиги чемпионов может пройти во Вроцлаве. Кроме того, как варианты рассматривались польский Краков и румынский Бухарест.
Матч 2-го раунда Лиги чемпионов между Динамо и Фенербахче должен состояться 19 или 20 июля. В Лодзи сборная Украины сыграла поединки Лиги наций против Армении (3:0) и Ирландии (1:1).
W dzisiejszej rozmowie z moją znajomą Lucescu powiedział, że Dynamo myśli o Łodzi🇵🇱 jeżeli chodzi o mecz z Fenerbahce w II rundzie kwalifikacji LM. https://t.co/oQrvWhbtKI— BuckarooBanzai (@Buckarobanza) June 21, 2022
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