Матч Динамо против Фенербахче в Лиге чемпионов может состояться в Лодзи

Киевское «Динамо» рассматривает Лодзь как вероятное место проведения игры 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против турецкого «Фенербахче».

По данным польского журналиста Петр Слонки, об этом в разговоре с его знакомым сообщил главный тренер «Динамо» Мирча Луческу.

Ранее сообщалось, что игра Лиги чемпионов может пройти во Вроцлаве. Кроме того, как варианты рассматривались польский Краков и румынский Бухарест.

Матч 2-го раунда Лиги чемпионов между Динамо и Фенербахче должен состояться 19 или 20 июля. В Лодзи сборная Украины сыграла поединки Лиги наций против Армении (3:0) и Ирландии (1:1).