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Англия
22 июня 2022, 01:40 | Обновлено 22 июня 2022, 02:10
151
0

Источник: Фулхэм собирается предложить Ярмоленко контракт по схеме 1+1

Контракт украинца с лондонским клубом «Вест Хэм» действует до 30 июня

22 июня 2022, 01:40 | Обновлено 22 июня 2022, 02:10
151
0
Источник: Фулхэм собирается предложить Ярмоленко контракт по схеме 1+1
Getty Images/Global Images Ukraine

Новичок АПЛ «Фулхэм» собирается предложить контакт вингеру сборной Украины Андрею Ярмоленко.

По информации журналиста Экрема Конура, английский клуб готов предложить украинцу соглашение по схеме 1+1.

Контракт украинца с другим лондонским клубом «Вест Хэм» действует до 30 июня, после чего он станет свободным агентом.

Ранее журналист Виктор Вацко сообщил, что интерес к услугам Ярмоленко также проявляют клубы MLS («Интер» Майами, «Нью-Йорк Сити» и «Лос-Анджелес») и Саудовской Аравии («Аль-Шабаб»).

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Андрей Ярмоленко Вест Хэм Фулхэм трансферы трансферы АПЛ
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