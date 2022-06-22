Источник: Фулхэм собирается предложить Ярмоленко контракт по схеме 1+1
Контракт украинца с лондонским клубом «Вест Хэм» действует до 30 июня
Новичок АПЛ «Фулхэм» собирается предложить контакт вингеру сборной Украины Андрею Ярмоленко.
По информации журналиста Экрема Конура, английский клуб готов предложить украинцу соглашение по схеме 1+1.
Контракт украинца с другим лондонским клубом «Вест Хэм» действует до 30 июня, после чего он станет свободным агентом.
Ранее журналист Виктор Вацко сообщил, что интерес к услугам Ярмоленко также проявляют клубы MLS («Интер» Майами, «Нью-Йорк Сити» и «Лос-Анджелес») и Саудовской Аравии («Аль-Шабаб»).
🚨 Fulham plan to offer Ukrainian star Andriy Yarmolenko a 1+1 year contract. 🇺🇦 #FFC ⚪— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 21, 2022
🔻 VOLE 🔻
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