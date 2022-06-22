Источник: Фулхэм собирается предложить Ярмоленко контракт по схеме 1+1

Новичок АПЛ «Фулхэм» собирается предложить контакт вингеру сборной Украины Андрею Ярмоленко.

По информации журналиста Экрема Конура, английский клуб готов предложить украинцу соглашение по схеме 1+1.

Контракт украинца с другим лондонским клубом «Вест Хэм» действует до 30 июня, после чего он станет свободным агентом.

Ранее журналист Виктор Вацко сообщил, что интерес к услугам Ярмоленко также проявляют клубы MLS («Интер» Майами, «Нью-Йорк Сити» и «Лос-Анджелес») и Саудовской Аравии («Аль-Шабаб»).