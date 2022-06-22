Лига чемпионов22 июня 2022, 00:25 | Обновлено 22 июня 2022, 00:38
249
0
Стартовал новый сезон Лиги чемпионов. Исландцы отгрузили сопернику 6 мячей
Турнир четырех за одну путевку в Q1 проходит в исландском Рейкьявике
22 июня 2022, 00:25 | Обновлено 22 июня 2022, 00:38
249
0
Стартовал новый сезон Лиги чемпионов. В бой вступили настоящие «гранды» европейского футбола.
21 июня в Рейкьявике (Исландия) состоялись полуфиналы предварительного раунда. Хозяева поля отгрузили сопернику из Эстонии 6 мячей.
Победители полуфиналов 24 июня разыграют единственную путевку в 1-й раунд Q1.
Лига чемпионов 2022/23
Предыдущий раунд. Рейкьявик (Исландия)
Полуфиналы, 21.06
- 16:00. Ла Фиорита (Сан-Марино) – Интер Эскальдес (Андорра) – 1:2
- 22:30. Левадия (Эстония) – Викингур (Исландия) – 1:6
Финал, 24.06
- Интер Эскальдес (Андорра) – Викингур (Исландия)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 июня 2022, 17:51 0
Хавбек пока не знает, где продолжит карьеру
Футбол | 21 июня 2022, 14:12 7
21 июня в Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2023 U-21
Футбол | 21.06.2022, 07:00
Бокс | 21.06.2022, 18:54
Теннис | 21.06.2022, 17:47
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.06.2022, 07:30 5
20.06.2022, 20:31 3
21.06.2022, 12:28 15
20.06.2022, 21:24 3
21.06.2022, 15:52 12
20.06.2022, 23:15
21.06.2022, 06:00 2
20.06.2022, 03:03