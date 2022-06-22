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  4. Стартовал новый сезон Лиги чемпионов. Исландцы отгрузили сопернику 6 мячей
Лига чемпионов
22 июня 2022, 00:25 | Обновлено 22 июня 2022, 00:38
249
0

Стартовал новый сезон Лиги чемпионов. Исландцы отгрузили сопернику 6 мячей

Турнир четырех за одну путевку в Q1 проходит в исландском Рейкьявике

22 июня 2022, 00:25 | Обновлено 22 июня 2022, 00:38
249
0
Стартовал новый сезон Лиги чемпионов. Исландцы отгрузили сопернику 6 мячей
Twitter

Стартовал новый сезон Лиги чемпионов. В бой вступили настоящие «гранды» европейского футбола.

21 июня в Рейкьявике (Исландия) состоялись полуфиналы предварительного раунда. Хозяева поля отгрузили сопернику из Эстонии 6 мячей.

Победители полуфиналов 24 июня разыграют единственную путевку в 1-й раунд Q1.

Лига чемпионов 2022/23

Предыдущий раунд. Рейкьявик (Исландия)

Полуфиналы, 21.06

  • 16:00. Ла Фиорита (Сан-Марино) – Интер Эскальдес (Андорра) – 1:2
  • 22:30. Левадия (Эстония) – Викингур (Исландия) – 1:6

Финал, 24.06

  • Интер Эскальдес (Андорра) – Викингур (Исландия)

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Источник Sport.ua
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