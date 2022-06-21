Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона покинет Камп Ноу на сезон 2023/2024
Испания
21 июня 2022, 23:10 |
484
0

Барселона покинет Камп Ноу на сезон 2023/2024

Каталонцы будут выступать на стадионе «Монжуик»

21 июня 2022, 23:10 |
484
0
Барселона покинет Камп Ноу на сезон 2023/2024
Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» официально сообщила о том, что в сезоне 2023/2024 не будет проводить свои домашние матчи на «Камп Ноу». Это связано с реконструкцией стадиона.

В сезоне 2023/2024 домашним стадионом «Барселоны» будет другая арена столицы Каталонии – «Монжуик». Он был главной ареной летней Олимпиады-1992 в Барселоне.

Сейчас стадион вмещает примерно 55 тысяч зрителей. С 1997 по 2009 годы на нем проводил свои домашние матчи «Эспаньол».

По теме:
Юмтити может перейти в Жирону
Директор Баварии встретился с Левандовски, чтобы обсудить его будущее
Ман Юнайтед близок к трансферу Де Йонга
Барселона Камп Ноу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Барселона
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. УЕФА поздравил Довбика с 25-летием, вспомнив его гол Шотландии
Футбол | 21 июня 2022, 11:44 1
ВИДЕО. УЕФА поздравил Довбика с 25-летием, вспомнив его гол Шотландии
ВИДЕО. УЕФА поздравил Довбика с 25-летием, вспомнив его гол Шотландии

Артем забил уже четыре гола в футболке национальной команды

Украина узнала соперника в плей-офф квалификации Евро-2023 U-21
Футбол | 21 июня 2022, 14:12 7
Украина узнала соперника в плей-офф квалификации Евро-2023 U-21
Украина узнала соперника в плей-офф квалификации Евро-2023 U-21

21 июня в Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2023 U-21

Костюк в двухдневном матче обыграла 15-ю ракетку мира
Теннис | 21.06.2022, 15:52
Костюк в двухдневном матче обыграла 15-ю ракетку мира
Костюк в двухдневном матче обыграла 15-ю ракетку мира
Александр УСИК: «Выйду в ринг против Джошуа и порадую вас своим боксом»
Бокс | 21.06.2022, 18:54
Александр УСИК: «Выйду в ринг против Джошуа и порадую вас своим боксом»
Александр УСИК: «Выйду в ринг против Джошуа и порадую вас своим боксом»
Британское СМИ выплатит Ястремской компенсацию за клевету
Теннис | 20.06.2022, 23:15
Британское СМИ выплатит Ястремской компенсацию за клевету
Британское СМИ выплатит Ястремской компенсацию за клевету
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Когда Таврия была быстрее всех, а все решал Шевченко
Когда Таврия была быстрее всех, а все решал Шевченко
21.06.2022, 12:00
Футбол
Подавали протест. Украинки – без медалей на ЧЕ по художественной гимнастике
Подавали протест. Украинки – без медалей на ЧЕ по художественной гимнастике
20.06.2022, 05:55 1
Художественная гимнастика
Хуркач уничтожил Медведева в финале турнира в Германии
Хуркач уничтожил Медведева в финале турнира в Германии
19.06.2022, 17:14 2
Теннис
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик слишком умный для Джошуа»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик слишком умный для Джошуа»
21.06.2022, 06:00 2
Бокс
Приказом Залужного. Вернидуба перевели служить в Кривой Рог
Приказом Залужного. Вернидуба перевели служить в Кривой Рог
21.06.2022, 15:14 5
Футбол
Не только Сидорчук. Ребров хочет переманить еще одного звездного украинца
Не только Сидорчук. Ребров хочет переманить еще одного звездного украинца
20.06.2022, 20:31 3
Футбол
Георгий БУЩАН: «В польском центре беженцев атмосфера такая себе, ужас»
Георгий БУЩАН: «В польском центре беженцев атмосфера такая себе, ужас»
20.06.2022, 03:03
Футбол
Алиев жестко наехал на одиозного депутата Тищенко
Алиев жестко наехал на одиозного депутата Тищенко
21.06.2022, 12:28 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем