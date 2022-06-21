Барселона покинет Камп Ноу на сезон 2023/2024

«Барселона» официально сообщила о том, что в сезоне 2023/2024 не будет проводить свои домашние матчи на «Камп Ноу». Это связано с реконструкцией стадиона.

В сезоне 2023/2024 домашним стадионом «Барселоны» будет другая арена столицы Каталонии – «Монжуик». Он был главной ареной летней Олимпиады-1992 в Барселоне.

Сейчас стадион вмещает примерно 55 тысяч зрителей. С 1997 по 2009 годы на нем проводил свои домашние матчи «Эспаньол».