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  4. Лопатецкая стартовала с победы на 25-тысячнике в Истаде
ITF
21 июня 2022, 22:28 |
163
0

Лопатецкая стартовала с победы на 25-тысячнике в Истаде

Дарья обыграла соперницу из Италии

21 июня 2022, 22:28 |
163
0
Лопатецкая стартовала с победы на 25-тысячнике в Истаде
ФТУ. Дарья Лопатецкая

Украинские теннисистки Дарья Лопатецкая и Надежда Колб провели матчи первого круга на грунтовом 25-тысячнике в Швеции.

Лопатецкая свой матч выиграла, Колб проиграла лидеру посева.

Истад. Первый круг

Дарья Лопатецкая (Украина) – Татьяна Пьери (Италия) – 6:4, 6:0
Надежда Колб (Украина) – Кэролайн Лампл (США) – 2:6, 3:6

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Источник Sport.ua
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