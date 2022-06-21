ITF21 июня 2022, 22:28 |
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Лопатецкая стартовала с победы на 25-тысячнике в Истаде
Дарья обыграла соперницу из Италии
21 июня 2022, 22:28 |
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Украинские теннисистки Дарья Лопатецкая и Надежда Колб провели матчи первого круга на грунтовом 25-тысячнике в Швеции.
Лопатецкая свой матч выиграла, Колб проиграла лидеру посева.
Истад. Первый круг
Дарья Лопатецкая (Украина) – Татьяна Пьери (Италия) – 6:4, 6:0
Надежда Колб (Украина) – Кэролайн Лампл (США) – 2:6, 3:6
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