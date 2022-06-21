ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал хавбека Порту Виейру

«Арсенал» официально сообщил о подписании долгосрочного контракта с полузащитником «Порту» Фабиу Виейрой. Никакие подробности сделки не сообщаются.

По информации СМИ, трансфер Виейры обошелся «Арсеналу» в 40 миллионов евро с учетом возможных бонусов.

В сезоне 2021/2022 на счету Вийеры 39 матчей за «Порту» во всех турнирах, в которых 22-летний португалец отличился 7 голами и 16 ассистами.