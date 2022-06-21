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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал хавбека Порту Виейру
Англия
21 июня 2022, 21:09 |
418
0

ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал хавбека Порту Виейру

«Канониры» усилились португальским хавбеком

21 июня 2022, 21:09 |
418
0
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал хавбека Порту Виейру
ФК Арсенал

«Арсенал» официально сообщил о подписании долгосрочного контракта с полузащитником «Порту» Фабиу Виейрой. Никакие подробности сделки не сообщаются.

По информации СМИ, трансфер Виейры обошелся «Арсеналу» в 40 миллионов евро с учетом возможных бонусов.

В сезоне 2021/2022 на счету Вийеры 39 матчей за «Порту» во всех турнирах, в которых 22-летний португалец отличился 7 голами и 16 ассистами.

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Источник ФК Арсенал Лондон
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