Англия21 июня 2022, 21:09 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал хавбека Порту Виейру
«Канониры» усилились португальским хавбеком
21 июня 2022, 21:09 |
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«Арсенал» официально сообщил о подписании долгосрочного контракта с полузащитником «Порту» Фабиу Виейрой. Никакие подробности сделки не сообщаются.
По информации СМИ, трансфер Виейры обошелся «Арсеналу» в 40 миллионов евро с учетом возможных бонусов.
В сезоне 2021/2022 на счету Вийеры 39 матчей за «Порту» во всех турнирах, в которых 22-летний португалец отличился 7 голами и 16 ассистами.
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