ОФИЦИАЛЬНО. Лион сменит владельца

Футбольный клуб «Лион» официально сообщил о скорой смене владельца. Жан-Мишель Ола, который управляет клубом с 1987 года, продаст контрольный пакет акций компании американского бизнесмена Джона Текстора «Eagle Football Holdings».

Сейчас компания будет владеть 66,65% акций «Лиона», со временем ее доля вырастет до 88,85%.

Текстор – не чужой человек для мира футбола. Он владеет 90% акций бразильского «Ботафого», 80% бельгийского «Моленбека» и 40% английского «Кристал Пэлас».

За 35 лет управления «Лионом» Ола клуб выиграл 21 трофей, в том числе 7 подряд чемпионских титулов в Лиге 1 в 2002 – 2008 годах. В прошлом сезоне команда финишировала в чемпионате Франции восьмой и не пробилась в еврокубки.