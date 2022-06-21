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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Лион сменит владельца
Франция
21 июня 2022, 20:20 |
328
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лион сменит владельца

Эпоха Жана-Мишеля Ола заканчивается

21 июня 2022, 20:20 |
328
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лион сменит владельца
Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольный клуб «Лион» официально сообщил о скорой смене владельца. Жан-Мишель Ола, который управляет клубом с 1987 года, продаст контрольный пакет акций компании американского бизнесмена Джона Текстора «Eagle Football Holdings».

Сейчас компания будет владеть 66,65% акций «Лиона», со временем ее доля вырастет до 88,85%.

Текстор – не чужой человек для мира футбола. Он владеет 90% акций бразильского «Ботафого», 80% бельгийского «Моленбека» и 40% английского «Кристал Пэлас».

За 35 лет управления «Лионом» Ола клуб выиграл 21 трофей, в том числе 7 подряд чемпионских титулов в Лиге 1 в 2002 – 2008 годах. В прошлом сезоне команда финишировала в чемпионате Франции восьмой и не пробилась в еврокубки.

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Источник ФК Лион
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