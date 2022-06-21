Сергей СИДОРЧУК: «Ситуация между Луческу и ультрас - моя ошибка»

Лидер «Динамо» Сергей Сидорчук считает, что в напряженных отношениях между тренером Мирчей Луческу и ультрас киевлян есть и его вина.

Фанаты «Динамо» плохо восприняли приход в команду экс-тренера «Шахтера». Ультрас регулярно устраивали акции протеста.

«Ситуация между Луческу и ультрас - это и моя ошибка. Мне нужно было встречаться с ребятами (с ультрас). Мы договорились с ними, что не будем переходить определенные красные линии. Не будем переходить на личное. Мы договорились встретиться с фанатами перед стартом прошлого сезона, но так и не встретились».

«Ультрас очень резко отстаивают свою позицию, за что их и любят. Я, например, очень не люблю конфликты, иду на уступки. Там ребята жесткие в плане отстаивания своей позиции».

«И моя ошибка, что я где-то с ними мало говорил», - сказал Сидорчук.