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  4. Сергей СИДОРЧУК: «Ситуация между Луческу и ультрас - моя ошибка»
Украина. Премьер лига
21 июня 2022, 19:52 |
1287
1

Сергей СИДОРЧУК: «Ситуация между Луческу и ультрас - моя ошибка»

Игроку не удалось создать возможность для диалога

21 июня 2022, 19:52 |
1287
1
Сергей СИДОРЧУК: «Ситуация между Луческу и ультрас - моя ошибка»
fcdynamo.kiev.ua

Лидер «Динамо» Сергей Сидорчук считает, что в напряженных отношениях между тренером Мирчей Луческу и ультрас киевлян есть и его вина.

Фанаты «Динамо» плохо восприняли приход в команду экс-тренера «Шахтера». Ультрас регулярно устраивали акции протеста.

«Ситуация между Луческу и ультрас - это и моя ошибка. Мне нужно было встречаться с ребятами (с ультрас). Мы договорились с ними, что не будем переходить определенные красные линии. Не будем переходить на личное. Мы договорились встретиться с фанатами перед стартом прошлого сезона, но так и не встретились».

«Ультрас очень резко отстаивают свою позицию, за что их и любят. Я, например, очень не люблю конфликты, иду на уступки. Там ребята жесткие в плане отстаивания своей позиции».

«И моя ошибка, что я где-то с ними мало говорил», - сказал Сидорчук.

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Источник Пряма червона
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Remark
Серега, ты слишком д.я на себе берешь! При чем тут ты, Луческу и конфликт между ним и фанатами? 
Я думаю, что это еще и хорошо, что ты не вписался туда.
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