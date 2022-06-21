Завацкая одержала первую победу в квалификации Уимблдона
Катарина обыграла малоизвестную британку
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№229 WTA) стартовала с победы в квалификации Уимблдона.
В первом круге отбора украинка переиграла Рану Акуа Штойбер из Великобритании (№986 WTA), которая получила от организаторов уайлд-кард.
Уимблдон. Первый круг квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Рана Акуа Штойбер (Великобритания) – 6:3, 6:7(5), 7:5
Отметим, что Завацкая в третий раз выступает в квалификации травяного мейджора, но это была ее первая победа.
Далее по сетке Робин Андерсон из США (№164 WTA).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игрок перебрался в Португалию
В отборе Украину представят три спортсменки
До речі, буки давали майже рівні коефіцієнти, мабуть, відчували перспективу. Отак, починаючи з Вайлдкард на Вімблдона, рік тому злетіла Радукану.