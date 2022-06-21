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  4. Завацкая одержала первую победу в квалификации Уимблдона
Уимблдон
21 июня 2022, 21:17 | Обновлено 21 июня 2022, 21:20
217
2

Завацкая одержала первую победу в квалификации Уимблдона

Катарина обыграла малоизвестную британку

21 июня 2022, 21:17 | Обновлено 21 июня 2022, 21:20
217
2
Завацкая одержала первую победу в квалификации Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№229 WTA) стартовала с победы в квалификации Уимблдона.

В первом круге отбора украинка переиграла Рану Акуа Штойбер из Великобритании (№986 WTA), которая получила от организаторов уайлд-кард.

Уимблдон. Первый круг квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Рана Акуа Штойбер (Великобритания) – 6:3, 6:7(5), 7:5

Отметим, что Завацкая в третий раз выступает в квалификации травяного мейджора, но это была ее первая победа.

Далее по сетке Робин Андерсон из США (№164 WTA).

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Катарина Завацкая Уимблдон-2022 Рана Акуа Штойбер
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Sashamar
Казав, що Катерина може проколотися, ще й замінусували. Добре, що все обійшлося за дві з половиною години.
До речі, буки давали майже рівні коефіцієнти, мабуть, відчували перспективу. Отак, починаючи з Вайлдкард на Вімблдона, рік тому злетіла Радукану.
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Александр Ад
дуже важко
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