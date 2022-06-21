Завацкая одержала первую победу в квалификации Уимблдона

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№229 WTA) стартовала с победы в квалификации Уимблдона.

В первом круге отбора украинка переиграла Рану Акуа Штойбер из Великобритании (№986 WTA), которая получила от организаторов уайлд-кард.

Уимблдон. Первый круг квалификации

Катарина Завацкая (Украина) – Рана Акуа Штойбер (Великобритания) – 6:3, 6:7(5), 7:5

Отметим, что Завацкая в третий раз выступает в квалификации травяного мейджора, но это была ее первая победа.

Далее по сетке Робин Андерсон из США (№164 WTA).