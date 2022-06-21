Даниил ИГНАТЕНКО: «Сейчас решается, буду ли я дальше играть за Бордо»

Полузащитник Даниил Игнатенко, который на правах аренды из «Шахтера» выступал за «Бордо», пока не знает, где продолжит карьеру.

Не исключено, что французский клуб выкупит контракт игрока сборной Украины.

– Сейчас я нахожусь во Франции. Решается вопрос о моей дальнейшей карьере, буду ли я играть за «Бордо», или нет. Французы собираются выкупить мой контракт. Вопрос решается, какая-то конкретика будет позже.

– А если не получится с «Бордо». Есть ли у тебя еще варианты трудоустройства?

– Есть несколько вариантов. Это не Франция - другие страны Европы. Но пока решается вопрос с «Бордо», нет смысла о них говорить.