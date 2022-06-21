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  4. Президент Кривбасса: «Вернидуб - идеальный во всех смыслах вариант»
Украина. Премьер лига
21 июня 2022, 17:35 |
564
0

Президент Кривбасса: «Вернидуб - идеальный во всех смыслах вариант»

Константин Караманиц - о новом тренере команды

21 июня 2022, 17:35 |
564
0
Президент Кривбасса: «Вернидуб - идеальный во всех смыслах вариант»
fckryvbas.com

Константин Караманиц, президент ФК «Кривбасс», считает идеальным назначение тренера Юрий Вернидуба, который служит в ВСУ и может помогать команде в УПЛ.

«Вероятно, в нынешней ситуации – это идеальный вариант главного тренера во всех смыслах. Его опыт – это именно то, что сейчас необходимо «Кривбассу», а его гражданская позиция полностью сходится с нашей. И хотя наше сотрудничество с Юрием Николаевичем, как с тренером, начинается только сегодня, наше взаимодействие на фронте началось почти с первых дней войны».

«Так случилось, что он защищал страну именно на Криворожском направлении: наверное, это тоже знаково. Я обещаю, что и дальше мы вместе продолжим помогать ВСУ вплоть до нашей победы над российским агрессором», – сказал Караманиц.

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Константин Караманиц Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог
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Источник ФК Кривбасс
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