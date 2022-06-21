Роман ГРИГОРЧУК: «Я бы поддержал проведение сезона УПЛ в Польше»

Наставник «Черноморца» Роман Григорчук поддержал бы проведение сезона УПЛ в Польше, однако готов к тому, что нужно будет играть в Украине.

«Я бы поддержал вариант играть в Польше, потому что считаю, что это было бы лучше для футбола в целом. Тогда все команды смогли сохранить легионеров и достаточно высокий уровень чемпионата. Если клубы будут играть в Украине, то мы понимаем, что почти все потеряют легионеров, и от этого, конечно, уровень чемпионата немного снизится».

«С другой стороны, играть в Украине в такой тяжелой ситуации, в условиях войны – это хороший, положительный, героический и патриотический шаг в поддержку нашей прекрасной нации, наших военных. Мне это нравится», – сказал Григорчук.