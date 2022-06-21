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  4. Роман ГРИГОРЧУК: «Я бы поддержал проведение сезона УПЛ в Польше»
Украина. Премьер лига
21 июня 2022, 16:57 |
183
1

Роман ГРИГОРЧУК: «Я бы поддержал проведение сезона УПЛ в Польше»

Но тренер готов играть и в Украине

21 июня 2022, 16:57 |
183
1
Роман ГРИГОРЧУК: «Я бы поддержал проведение сезона УПЛ в Польше»
chernomorets.odessa.ua

Наставник «Черноморца» Роман Григорчук поддержал бы проведение сезона УПЛ в Польше, однако готов к тому, что нужно будет играть в Украине.

«Я бы поддержал вариант играть в Польше, потому что считаю, что это было бы лучше для футбола в целом. Тогда все команды смогли сохранить легионеров и достаточно высокий уровень чемпионата. Если клубы будут играть в Украине, то мы понимаем, что почти все потеряют легионеров, и от этого, конечно, уровень чемпионата немного снизится».

«С другой стороны, играть в Украине в такой тяжелой ситуации, в условиях войны – это хороший, положительный, героический и патриотический шаг в поддержку нашей прекрасной нации, наших военных. Мне это нравится», – сказал Григорчук.

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Источник: Клубы УПЛ поддерживают классический формат проведения чемпионата
Черноморец Одесса Роман Григорчук чемпионат Украины по футболу
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Источник Футбол 1/2/3
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Комментарии 1
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vazazh
Ну бля...А Польша резиновая и все там будут иметь пристойное место для тренировок и жилья и т.д. Наверное свой чемпионат Польша прекратит. Есть еще одно предложение для дуриков - совместный чемпионат Польша-Украина. Вот тут перспектива для все легионеров. А если избавимся от приезжих - только на пользу футболу Украины и парнем с наших клубов.
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