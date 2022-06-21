Экс-вингер Черноморца и Колоса покинул Родез по личным причинам

28-летний бывший фланговый полузащитник «Черноморца» и «Колоса» Арни Вильхамссон досрочно прекратил свой контракт с французским клубом «Родез».

Отмечается, что трудовой договор был расторгнут по инициативе футболиста, который акцентировал внимание на личных причинах.

«Я хотел бы поблагодарить всех за время, проведенное в «Родезе». Вы все помогали мне с первого дня. Этот клуб и этот город особенные во многих отношениях, и я горжусь тем, что имел честь носить футболку «Родеза» и играть перед таким количеством замечательных болельщиков и людей. Желаю вам всего наилучшего в следующем сезоне и знаю, что игроки готовы к этому! Вперед, «Родез», - сказал на прощание Вильхамссон.

Отметим, что Арни Вильхамссон перешел в «Родез» свободным агентом в январе нынешнего года. Сыграл 13 матчей в Лиге 2, отличившись 2 забитыми мячами. Его контракт изначально был рассчитан до июля 2024 года.