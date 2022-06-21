Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Журналист: Следующий чемпионат пройдет в Киеве, Львове и Ужгороде
Украина. Премьер лига
21 июня 2022, 14:07 |
638
0

Журналист: Следующий чемпионат пройдет в Киеве, Львове и Ужгороде

В первом круге команды будут играть матчи по территориальному признаку

21 июня 2022, 14:07 |
638
0
Журналист: Следующий чемпионат пройдет в Киеве, Львове и Ужгороде
УПЛ

Следующий чемпионат УПЛ будет стартовать в трех городах – Киеве, Львове и Ужгороде.

Об этом сообщил спортивный журналист Игорь Бурбас, который также рассказал о некоторых важных нюансах.

«Формат УПЛ на данный момент классический – это 16 команд, 2 круга. Турнирная таблица монолитна. Без распределения на группы.

Но при жеребьевке календаря действительно будет учтен территориальный принцип. То есть в первом круге между собой отдельно встретятся те, кто будет базироваться в Киеве и отдельно на западе. А во втором круге все равно должны доиграть остальные.

В Киеве планируют играть: «Динамо», «Заря», «Черноморец», «Кривбасс», «Колос», «Ингулец», «Александрия», «Металлист 1925», «Ворскла», «»Металлист».

Во Львове: «Рух», «Львов», «Шахтер»

В Ужгороде: «Минай», «Днепр-1»

«Верес» в ближайшее время планирует ввести в эксплуатацию свой стадион и получить разрешение играть на нем», – написал Бурбас в телеграмм-канале.

По теме:
ДИКИЙ: «Календарь и формат проведения следующего чемпионата согласованы»
Источник: Клубы УПЛ поддерживают классический формат проведения чемпионата
Когда Таврия была быстрее всех, а все решал Шевченко
Игорь Бурбас чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон ФЬЮРИ: «Усик слишком умный для Джошуа»
Бокс | 21 июня 2022, 06:00 1
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик слишком умный для Джошуа»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик слишком умный для Джошуа»

Британский чемпион не верит в Эй Джея

Юрий ВЕРНИДУБ: «Кривбасс предоставит мне новые возможности в помощи ВСУ»
Футбол | 21 июня 2022, 10:37 0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Кривбасс предоставит мне новые возможности в помощи ВСУ»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Кривбасс предоставит мне новые возможности в помощи ВСУ»

Известный тренер – о решении возглавить клуб из Кривого Рога

ОФИЦИАЛЬНО. Вернидуб возглавил Кривбасс
Футбол | 21.06.2022, 09:56
ОФИЦИАЛЬНО. Вернидуб возглавил Кривбасс
ОФИЦИАЛЬНО. Вернидуб возглавил Кривбасс
Что случилось? Матч Костюк – Крейчикова приостановлен
Теннис | 20.06.2022, 22:56
Что случилось? Матч Костюк – Крейчикова приостановлен
Что случилось? Матч Костюк – Крейчикова приостановлен
Федерация бокса Украины объявила о рейдерском захвате
Бокс | 20.06.2022, 15:39
Федерация бокса Украины объявила о рейдерском захвате
Федерация бокса Украины объявила о рейдерском захвате
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
7 шайб в финале Кубка Стэнли. Хоккеисты Колорадо уничтожили Тампу
7 шайб в финале Кубка Стэнли. Хоккеисты Колорадо уничтожили Тампу
19.06.2022, 08:01
Хоккей
Команда FAVBET активно работает, несмотря на информационные атаки
Команда FAVBET активно работает, несмотря на информационные атаки
19.06.2022, 12:25
Другие виды
Жена Усика: «Нравится, не нравится – империя развалится»
Жена Усика: «Нравится, не нравится – империя развалится»
19.06.2022, 13:59 7
Бокс
Украинские клубы определились, в каких городах проведут матчи еврокубков
Украинские клубы определились, в каких городах проведут матчи еврокубков
20.06.2022, 07:30 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Названы дата и место реванша Усик – Джошуа
ОФИЦИАЛЬНО. Названы дата и место реванша Усик – Джошуа
19.06.2022, 20:47
Бокс
48 часов. Фиорентина поставила Шахтеру ультиматум в переговорах по Додо
48 часов. Фиорентина поставила Шахтеру ультиматум в переговорах по Додо
19.06.2022, 11:04 9
Футбол
Пять вариантов продолжения карьеры Андрея Ярмоленко
Пять вариантов продолжения карьеры Андрея Ярмоленко
20.06.2022, 10:32 11
Футбол
Забарный близок к переходу в Тоттенхэм
Забарный близок к переходу в Тоттенхэм
19.06.2022, 15:15 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем