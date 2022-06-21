Журналист: Следующий чемпионат пройдет в Киеве, Львове и Ужгороде

Следующий чемпионат УПЛ будет стартовать в трех городах – Киеве, Львове и Ужгороде.

Об этом сообщил спортивный журналист Игорь Бурбас, который также рассказал о некоторых важных нюансах.

«Формат УПЛ на данный момент классический – это 16 команд, 2 круга. Турнирная таблица монолитна. Без распределения на группы.

Но при жеребьевке календаря действительно будет учтен территориальный принцип. То есть в первом круге между собой отдельно встретятся те, кто будет базироваться в Киеве и отдельно на западе. А во втором круге все равно должны доиграть остальные.

В Киеве планируют играть: «Динамо», «Заря», «Черноморец», «Кривбасс», «Колос», «Ингулец», «Александрия», «Металлист 1925», «Ворскла», «»Металлист».

Во Львове: «Рух», «Львов», «Шахтер»

В Ужгороде: «Минай», «Днепр-1»

«Верес» в ближайшее время планирует ввести в эксплуатацию свой стадион и получить разрешение играть на нем», – написал Бурбас в телеграмм-канале.