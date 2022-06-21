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  4. ДИКИЙ: «Календарь и формат проведения следующего чемпионата согласованы»
Украина. Премьер лига
21 июня 2022, 13:20 | Обновлено 21 июня 2022, 13:22
870
0

ДИКИЙ: «Календарь и формат проведения следующего чемпионата согласованы»

Исполнительный директор УПЛ – о возобновлении чемпионата

21 июня 2022, 13:20 | Обновлено 21 июня 2022, 13:22
870
0
ДИКИЙ: «Календарь и формат проведения следующего чемпионата согласованы»
komandaonline. Евгений Дикий

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий опроверг информацию о том, что в чемпионате Украины будет две группы – одна с еврокубковыми представителями будет играть на Западе Украины, другая – в Киеве.

– Эта информация не соответствует действительности. В настоящее время окончательное решение еще не принято. Была рабочая группа с клубами, рассматривали несколько форматов проведения соревнований. Клубы поддерживают классический формат в два круга с территориальным размещением команд, с учетом чего должна пройти жеребьевка календаря.

Но о разделе на группы – такое предложение клубы не поддержали. Он условен – по месту дислокации команды, чтобы уменьшить расстояния на переезды. Условно, клубы, которые будут базироваться в Киеве или будут проводить здесь матчи, на первом этапе будут играть между собой. Но это не разделение на группы, а по месту дислокации команды.

– То есть, «Динамо» и «Шахтер», которые базово дислоцируются в Киеве, будут играть в столице?
– По моей информации, «Динамо» рассматривает проведение своих матчей в Киеве. Но я за эту информацию не ручаюсь. Опять же окончательного решения еще нет, оно будет в ближайшее время – когда мы будем понимать окончательно локации, где можно проводить. Ждем эту информацию от соответствующих структур. А потом все должен утвердить исполнительный комитет УАФ – только тогда это решение будет окончательным.

– То есть сейчас задержка в объявлении финального решения – это из-за согласования с ответственными органами, в частности, Минобороны?
– Да. А так у нас формально уже согласованный календарь и формат проведения. Ждем вот эти бюрократические моменты. Поэтому раньше времени об этом говорить. Но к концу месяца все должно быть ясно. Мы и УАФ со своей стороны делаем все возможное, чтобы ускорить это.

– Тогда хотя бы подтвердите – базовой датой старта нового сезона является 20 августа, да?
– Да, – сказал Дикий.

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Журналист: Следующий чемпионат пройдет в Киеве, Львове и Ужгороде
Источник: Клубы УПЛ поддерживают классический формат проведения чемпионата
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Источник Трибуна
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