Источник: Клубы УПЛ поддерживают классический формат проведения чемпионата
Разделения на группы не будет
В понедельник появилась информация о том, что в новом сезоне клубы разделятся на две группы. Первая будет играть на западе Украины, а вторая – в Киеве и области.
По информации источника, эти данные не соответствуют действительности, ведь клубы такой формат не поддержали. Сообщается, что все выступают за классическую систему проведения чемпионата с 16-ю командами в два круга без разделения на группы. При этом, территориальный принцип базирования команд будет учтен, например, чтобы клубы из Львова играли на Западе Украины, а клубы из Киева – в столице.
Чемпионат Украины должен стартовать в конце августа без «Десны» и «Мариуполя». УПЛ сохранила за ними места в элитном дивизионе.
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