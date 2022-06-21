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  4. Источник: Клубы УПЛ поддерживают классический формат проведения чемпионата
Украина. Премьер лига
21 июня 2022, 12:38 |
384
0

Источник: Клубы УПЛ поддерживают классический формат проведения чемпионата

Разделения на группы не будет

21 июня 2022, 12:38 |
384
0
Источник: Клубы УПЛ поддерживают классический формат проведения чемпионата
УПЛ

В понедельник появилась информация о том, что в новом сезоне клубы разделятся на две группы. Первая будет играть на западе Украины, а вторая – в Киеве и области.

По информации источника, эти данные не соответствуют действительности, ведь клубы такой формат не поддержали. Сообщается, что все выступают за классическую систему проведения чемпионата с 16-ю командами в два круга без разделения на группы. При этом, территориальный принцип базирования команд будет учтен, например, чтобы клубы из Львова играли на Западе Украины, а клубы из Киева – в столице.

Чемпионат Украины должен стартовать в конце августа без «Десны» и «Мариуполя». УПЛ сохранила за ними места в элитном дивизионе.

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Источник FanDay
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