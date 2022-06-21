Ангелина Калинина – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) продолжит выступления в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.

Во втором круге основы украинка сразится против Марии Саккари из Греции (№5 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после матча Векич – Квитова. Ориентировочное время начала – 17:30 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем круге победительница матча сразится против шестнадцатой сеяной Юлии Путинцевой из Казахстана.

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