Ангелина Калинина – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Истборне
21 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) продолжит выступления в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.
Во втором круге основы украинка сразится против Марии Саккари из Греции (№5 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после матча Векич – Квитова. Ориентировочное время начала – 17:30 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
В следующем круге победительница матча сразится против шестнадцатой сеяной Юлии Путинцевой из Казахстана.
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