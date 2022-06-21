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  4. ВИДЕО. УЕФА поздравил Довбика с 25-летием, вспомнив его гол Шотландии
Чемпионат мира
21 июня 2022, 11:44 |
425
0

ВИДЕО. УЕФА поздравил Довбика с 25-летием, вспомнив его гол Шотландии

Артем забил уже четыре гола в футболке национальной команды

21 июня 2022, 11:44 |
425
0
ВИДЕО. УЕФА поздравил Довбика с 25-летием, вспомнив его гол Шотландии
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

21 июня нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик празднует 25-летие.

Аккаунт УЕФА в твиттере поздравил украинского футболиста, вспомнив его гол в ворота Шотландии в недавних стыковых матчах. 

Всего Довбик сыграл за сборную Украины 11 матчей, забил 4 гола и сделал один ассист. В среднем на одно результативное действие у него уходит 62 минуты.

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Артем Довбик сборная Украины по футболу день рождения
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Источник УЕФА
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