ВИДЕО. УЕФА поздравил Довбика с 25-летием, вспомнив его гол Шотландии

21 июня нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик празднует 25-летие.

Аккаунт УЕФА в твиттере поздравил украинского футболиста, вспомнив его гол в ворота Шотландии в недавних стыковых матчах.

Всего Довбик сыграл за сборную Украины 11 матчей, забил 4 гола и сделал один ассист. В среднем на одно результативное действие у него уходит 62 минуты.