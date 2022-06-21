ВИДЕО. УЕФА поздравил Довбика с 25-летием, вспомнив его гол Шотландии
Артем забил уже четыре гола в футболке национальной команды
21 июня нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик празднует 25-летие.
Аккаунт УЕФА в твиттере поздравил украинского футболиста, вспомнив его гол в ворота Шотландии в недавних стыковых матчах.
Всего Довбик сыграл за сборную Украины 11 матчей, забил 4 гола и сделал один ассист. В среднем на одно результативное действие у него уходит 62 минуты.
🇺🇦 Нападающему сборной Украины Артему Довбику - 25! 🎁— УЕФА (@UEFAcom_ru) June 21, 2022
Смотрим его недавний гол в ворота шотландцев после передачи Зинченко 👇 pic.twitter.com/fHco3abl3I
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