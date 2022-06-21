Леся Цуренко – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Истборне
21 июня украинская теннисистка Леся Цуренко (№114 WTA) продолжит выступления в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.
Во втором круге основы украинка, которая стартовала в квалификации, сразится против Елены Рыбаконой из Казахстана (№21 WTA). Встреча состоится вторым запуском после парного матча Латиша Чан / Саманта Стосур – Сюй Ифань / Ян Чжаосюань. Ориентировочное время начала – 14:30 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
В следующем круге победительница матча сразится против Магды Линетт из Польши (№66 WTA).
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