Леся Цуренко – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 июня украинская теннисистка Леся Цуренко (№114 WTA) продолжит выступления в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.

Во втором круге основы украинка, которая стартовала в квалификации, сразится против Елены Рыбаконой из Казахстана (№21 WTA). Встреча состоится вторым запуском после парного матча Латиша Чан / Саманта Стосур – Сюй Ифань / Ян Чжаосюань. Ориентировочное время начала – 14:30 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем круге победительница матча сразится против Магды Линетт из Польши (№66 WTA).

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