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  4. ВИДЕО. Претенденты на Зинченко, Нерес в Бенфике, ставим на Цуренко
Англия
21 июня 2022, 11:22 | Обновлено 21 июня 2022, 11:26
78
0

ВИДЕО. Претенденты на Зинченко, Нерес в Бенфике, ставим на Цуренко

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

21 июня 2022, 11:22 | Обновлено 21 июня 2022, 11:26
78
0
ВИДЕО. Претенденты на Зинченко, Нерес в Бенфике, ставим на Цуренко
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Шахтер официально подтвердил трансфер Нереса в Бенфику
2. Стали известны три клуба АПЛ, заинтересованные в подписании Зинченко
3. ПСЖ до конца недели уволит Почеттино и назначит Галтье
4. Ярмоленко выбирает новый клуб
5. Прогноз матча Рыбакина - Цуренко

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.

 

 

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Источник Sport.ua
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