ВИДЕО. Претенденты на Зинченко, Нерес в Бенфике, ставим на Цуренко

1. Шахтер официально подтвердил трансфер Нереса в Бенфику

2. Стали известны три клуба АПЛ, заинтересованные в подписании Зинченко

3. ПСЖ до конца недели уволит Почеттино и назначит Галтье

4. Ярмоленко выбирает новый клуб

5. Прогноз матча Рыбакина - Цуренко

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.