Англия21 июня 2022, 11:22 | Обновлено 21 июня 2022, 11:26
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ВИДЕО. Претенденты на Зинченко, Нерес в Бенфике, ставим на Цуренко
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
21 июня 2022, 11:22 | Обновлено 21 июня 2022, 11:26
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1. Шахтер официально подтвердил трансфер Нереса в Бенфику
2. Стали известны три клуба АПЛ, заинтересованные в подписании Зинченко
3. ПСЖ до конца недели уволит Почеттино и назначит Галтье
4. Ярмоленко выбирает новый клуб
5. Прогноз матча Рыбакина - Цуренко
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