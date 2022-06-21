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Испания
21 июня 2022, 08:38 | Обновлено 21 июня 2022, 08:43
302
0

Юмтити может перейти в Жирону

28-летний защитник попал в сферу интересов новичка Примеры

21 июня 2022, 08:38 | Обновлено 21 июня 2022, 08:43
302
0
Юмтити может перейти в Жирону
Getty Images/Global Images Ukraine. Самюэль Юмтити

Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити может продолжить карьеру в испанской Сегунде.

По данным источника, Юмтити попал в сферу интересов «Жироны». «Барселона» хочет избавиться от 28-летнего игрока обороны из-за его высокой травматичности.

За последние 5 лет Самюэль Юмтити провел за «Барселону» всего 14 матчей в чемпионате Испании. Его трансферная стоимость оценивается в 2 миллиона евро.

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Источник L'Equipe
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