Юмтити может перейти в Жирону

Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити может продолжить карьеру в испанской Сегунде.

По данным источника, Юмтити попал в сферу интересов «Жироны». «Барселона» хочет избавиться от 28-летнего игрока обороны из-за его высокой травматичности.

За последние 5 лет Самюэль Юмтити провел за «Барселону» всего 14 матчей в чемпионате Испании. Его трансферная стоимость оценивается в 2 миллиона евро.