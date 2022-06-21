Тайно пил. Экс-игрок Реала признался, что приходил пьяным на тренировки

Экс-игрок сборной Бразилии и мадридского «Реала» Сисиньо рассказал, что в период карьеры в испанском клубе он часто выпивал и приходил пьяным на тренировку:

«Я тренировался пьяным в «Реале». Я выпивал кофе, чтобы скрыть запах изо рта, и обливался духами. Во времена моей карьеры это было легко. Мне не нужны были деньги, чтобы получить выпивку, люди с радостью давали ее мне в ресторанах. Алкоголь держит вас вдали от близких.

Мне было 13 лет, когда я впервые попробовал алкоголь, и никогда не переставал пить. Я жил в деревне, в конце недели мы встречались с друзьями и выходили на площади, дискотеки. Я просил людей старше меня купить алкоголь, а потом пил тайно от родителей и полиции.

Алкоголь окружает вас людьми, которым нравится такой образ жизни, а на людей, которые вас действительно любят, вы не обращаете внимания. Когда они бьются о стену и говорят, что это нехорошо, ты не хочешь этого слышать.

У меня есть 15-летний сын, и я всегда прошу у него прощения. Ему было тогда два года, и он даже плохо это понимал, но эти грехи остались в моей голове».

В составе мадридского «Реала» защитник Сисиньо выиграл Ла Лигу в сезоне 2006/07.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine