Давид НЕРЕС: «Рад, что могу снова играть в футбол. Счастлив быть в Бенфике»
Игрок перебрался в Португалию
Хавбек Давид Нерес прокомментировал свой трансфер из «Шахтера», где он не провел ни одного официального матча, в «Бенфику», с которой подписал 5-летний контракт.
«Я рад приехать в страну, где все говорят на португальском. Очень счастлив подписать контракт, «Бенфика» - большой клуб в Европе и мире».
«Рад, что я смогу здесь снова играть в футбол, заниматься тем, что я люблю. Надеюсь, адаптация пройдет легко. В Нидерландах был другой язык и климат, а в Португалии все идеально», - сказал Нерес.
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