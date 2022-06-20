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  4. Давид НЕРЕС: «Рад, что могу снова играть в футбол. Счастлив быть в Бенфике»
Португалия
20 июня 2022, 23:53 |
187
0

Давид НЕРЕС: «Рад, что могу снова играть в футбол. Счастлив быть в Бенфике»

Игрок перебрался в Португалию

20 июня 2022, 23:53 |
187
0
Давид НЕРЕС: «Рад, что могу снова играть в футбол. Счастлив быть в Бенфике»
slbenfica.pt

Хавбек Давид Нерес прокомментировал свой трансфер из «Шахтера», где он не провел ни одного официального матча, в «Бенфику», с которой подписал 5-летний контракт.

«Я рад приехать в страну, где все говорят на португальском. Очень счастлив подписать контракт, «Бенфика» - большой клуб в Европе и мире».

«Рад, что я смогу здесь снова играть в футбол, заниматься тем, что я люблю. Надеюсь, адаптация пройдет легко. В Нидерландах был другой язык и климат, а в Португалии все идеально», - сказал Нерес.

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Источник: Шахтер намерен базироваться в Польше и ездить на матчи в Украину
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Источник ФК Бенфика
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