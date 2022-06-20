Британское СМИ выплатит Ястремской компенсацию за клевету
Ястремская получила извинения и деньги
Известное британское издание The Telegraph на своем сайте извинилось перед украинской теннисисткой Даяной Ястремской за клевету и нанесение ущербу репутации.
Год назад во время допингового скандала вокруг Ястремской журналист издания провел расследование и утверждал, что Даяна и ее отец пытались скрыть употребление допинга уже после того, как спортсменка сдала позитивный тест.
Тогда Ястремская пообещала обратиться в суд. Сейчас The Telegraph указывает, что кроме извинений выплатит теннисистке компенсацию.
Ястремская в прошлом году действительно сдала позитивный тест, однако Международный независимый трибунал снял с нее обвинения в умышленном употреблении допинга.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник сборной Бразилии – о предстоящем чемпионате мира в Катаре
Чемпионат Европы среди юношей проходит в Словакии с 18 июня по 1 июля 2022 года