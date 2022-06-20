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  4. Британское СМИ выплатит Ястремской компенсацию за клевету
WTA
20 июня 2022, 23:15 |
1073
0

Британское СМИ выплатит Ястремской компенсацию за клевету

Ястремская получила извинения и деньги

20 июня 2022, 23:15 |
1073
0
Британское СМИ выплатит Ястремской компенсацию за клевету
Getty Images/Global Images Ukraine

Известное британское издание The Telegraph на своем сайте извинилось перед украинской теннисисткой Даяной Ястремской за клевету и нанесение ущербу репутации.

Год назад во время допингового скандала вокруг Ястремской журналист издания провел расследование и утверждал, что Даяна и ее отец пытались скрыть употребление допинга уже после того, как спортсменка сдала позитивный тест.

Тогда Ястремская пообещала обратиться в суд. Сейчас The Telegraph указывает, что кроме извинений выплатит теннисистке компенсацию.

Ястремская в прошлом году действительно сдала позитивный тест, однако Международный независимый трибунал снял с нее обвинения в умышленном употреблении допинга.

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Источник The Telegraph
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