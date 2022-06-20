Помощник Луческу: «Новый тренер Фенербахче хорошо знает Динамо»

Эмиль Карас, помощник тренера «Динамо» Мирчи Луческу, рассказал о противостоянии квалификации Лиги чемпионов с «Фенербахче».

- Что можете сказать о сопернике в квалификации Лиги чемпионов - турецком «Фенербахче», который возглавил новый тренер?

- Изучением соперника будет заниматься Мирча Луческу. Новый наставник «Фенербахче» Жорже Жезуш очень хорошо знает нас, что является большим плюсом для них. Он возглавлял «Бенфику», с которой мы встречались в прошлом сезоне Лиги чемпионов, и наш состав за это время практически не изменился.

Приход нового тренера - это всегда дополнительный импульс для команды. После в какой-то мере провального сезона «Фенербахче» занимается усилением команды, подписывает сильных игроков. Понятно, что это будет уже другая команда в сравнении с той, с которой мы играли товарищеский матч в прошлом сезоне. Но мы готовимся и верим в себя, будем изучать соперника. Для них это будет первая официальная игра в новом сезоне, как и для нас. Все будет зависеть от того, в каком состоянии наши игроки подойдут к этому противостоянию - я имею в виду сборников из национальной и молодежной команд, ведь скомканность подготовки все-таки присутствует.

- Когда ожидается возвращение сборников и каковы ближайшие планы команды?

- Игроки молодежной сборной должны приехать в Бухарест 22 июня, и на следующей день мы ждем их на тренировке. У нас будет два тренировочных для в Бухаресте, после чего вылетаем на сбор в Швейцарию, где 28-29 июня к нам присоединятся игроки национальной сборной.