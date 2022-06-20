Чемпионат мира20 июня 2022, 22:18 |
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Ротань рассказал, кто из молодежки может перейти в сборную Украины
Наставник назвал три фамилии
20 июня 2022, 22:18 |
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Тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань считает, что вратарь Анатолий Трубин, а также хавбеки Артем Бондаренко и Георгий Судаков готовы закрепиться в национальной команде.
«Мы уже видим, что Михаил Мудрик неплохо вписался в национальную сборную. Мне кажется, не за горами переход Жоры Судакова и Артема Бондаренко. Это ближайшая перспектива. Тот же Трубин Толя еще».
«Потенциал есть у многих, но я бы выделил бы этих трех», - сказал Ротань.
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Трубин годится, Судакову и Бондаренко там нечего делать, а вот Ванат, то, что нужно.
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