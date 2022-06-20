Ротань рассказал, кто из молодежки может перейти в сборную Украины

Тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань считает, что вратарь Анатолий Трубин, а также хавбеки Артем Бондаренко и Георгий Судаков готовы закрепиться в национальной команде.

«Мы уже видим, что Михаил Мудрик неплохо вписался в национальную сборную. Мне кажется, не за горами переход Жоры Судакова и Артема Бондаренко. Это ближайшая перспектива. Тот же Трубин Толя еще».

«Потенциал есть у многих, но я бы выделил бы этих трех», - сказал Ротань.