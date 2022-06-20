Украина. Премьер лига20 июня 2022, 20:57 |
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Руслан РОТАНЬ: «Время в Сампдории пошло на пользу Супряге»
Наставник сборной Украины U-21 – о прогрессе форварда
20 июня 2022, 20:57 |
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Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань оценил прогресс форварда «Динамо» Киев Владислава Супряги:
«Я заметил, что время, которое он провел в «Сампдории», пошло ему на пользу. Он вырос в тактическом плане. У него уже не то отношение, которое было, он очень мотивированный приехал».
За полгода в составе «Сампдории» Супряга принял участие всего в одном матче, проведя на поле 24 минуты.
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