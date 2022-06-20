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  4. Руслан РОТАНЬ: «Время в Сампдории пошло на пользу Супряге»
Украина. Премьер лига
20 июня 2022, 20:57 |
519
1

Руслан РОТАНЬ: «Время в Сампдории пошло на пользу Супряге»

Наставник сборной Украины U-21 – о прогрессе форварда

20 июня 2022, 20:57 |
519
1
Руслан РОТАНЬ: «Время в Сампдории пошло на пользу Супряге»
УАФ. Руслан Ротань

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань оценил прогресс форварда «Динамо» Киев Владислава Супряги:

«Я заметил, что время, которое он провел в «Сампдории», пошло ему на пользу. Он вырос в тактическом плане. У него уже не то отношение, которое было, он очень мотивированный приехал».

За полгода в составе «Сампдории» Супряга принял участие всего в одном матче, проведя на поле 24 минуты.

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Руслан Ротань Владислав Супряга сборная Украины по футболу U-21
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Источник Вацко Live
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