Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс: «Зеленский подчеркнул, что сезон УПЛ нужно проводить в Украине»
Украина. Премьер лига
20 июня 2022, 20:22 |
453
3

Кривбасс: «Зеленский подчеркнул, что сезон УПЛ нужно проводить в Украине»

Клуб не хочет, чтобы некоторые команды играли в других странах

20 июня 2022, 20:22 |
453
3
Кривбасс: «Зеленский подчеркнул, что сезон УПЛ нужно проводить в Украине»
fckryvbas.com

Клуб «Кривбасс» опубликовал заявление, в котором выступил против того, чтобы некоторые команды проводили матчи чемпионата Украины в других странах.

Ранее сообщалось, что команды, выступающие в еврокубках, хотели бы играть чемпионат в другой стране, чтобы сохранить легионеров.

Заявление клуба

Просим вас поддержать вариант проведения чемпионата УПЛ сезона 2022/23 только в Украине! Другого варианта, на наш взгляд, не существует ни с моральной точки зрения, ни с точки зрения спортивного принципа.

У ФК «Кривбасс» есть четкая проукраинская позиция, и просто не понимает, как в то время, когда Вооруженные силы Украины героически защищают наши границы, когда волонтеры из разных уголков страны объединились и всячески им помогают, когда работники крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, несмотря ни на что, работают и поддерживают экономику страны, когда наши футболисты, тренеры, сотрудники и ультрас клуба воюют и гибнут за нашу свободу, мы можем покинуть их и Украину, а сами поехать играть чемпионат в любую другую страну. Как после этого мы будем смотреть им всем в глаза?

Сейчас мы должны сплотиться ради сохранения украинского футбола. Мы должны сделать все, чтобы каждый клуб имел равные условия! Насколько это возможно во время войны… И самое главное, мы не должны забывать будущее украинского футбола. Ведь спасая отдельные клубы сегодня, мы рискуем потерять в перспективе весь украинский футбол.

Сейчас раздаются призывы предоставить возможность играть заграницей матчи УПЛ тем клубам, которые будут участвовать в еврокубках. Эти команды даже готовы компенсировать расходы других клубов на поединки за пределами Украины. Но логично ли в условиях войны тратить деньги на это заграницей? Возможно, лучше их оставить дома и поддержать экономику или направить на помощь ВСУ? Для победы каждый украинец должен работать на своем месте, но внутри страны. Тем самым обеспечивать нашу экономику.

Мы понимаем, что клубы, которые будут представлять Украину в еврокубках, будут иметь очень сложную логистику. Но в то же время наш клуб будет тренироваться и жить в Кривом Роге, а все матчи проводить в Киеве или на западе Украины. А это значит, что игра в Киеве или Львове предусматривает для нас преодоление от 800 до 1600 км еженедельно. Мы ни в коем случае не жалуемся, а просто констатируем факт.

На наш взгляд, попытки в нынешней ситуации провести турнир в другой стране выглядят довольно странно, нелогично и непонятно и для украинских граждан, и для наших партнеров со всего мира. В Украину уже вернулось большинство посольств, выехавших из страны перед войной. Мощные международные компании тоже возобновляют свою деятельность в Украине. Каждую неделю к нам приезжают мировые лидеры, и это может быть хорошим сигналом для возвращения легионеров. Мы уже не говорим об иностранных воинах, которые сейчас находятся на линии фронта и защищают нашу страну и весь мир от российской агрессии.

Только представьте, какой положительный информационный эффект будет иметь решение о проведении чемпионата УКРАИНСКОЙ Премьер-Лиги в Украине!

Конечно, ради безопасности участников турнира проведение чемпионата в Украине должно быть обязательно согласовано с Министерством обороны и другими силовыми структурами, а также с руководством как футбола, так и государства. К тому же, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом УАФ Андреем Павелко подчеркнул, что чемпионат Украины по футболу важно провести именно в Украине. Это – логично! А в нынешней ситуации – еще и сверхважно!

По теме:
Токаев унизил путина! День 117. Не отгружают нефть: россия мстит Казахстану
ФОТО. Рух вернулся к тренировкам. В команде есть легионер
Волынь, Левый берег, Карпаты Галич и Любомир могут сняться с нового сезона
Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Владимир Зеленский
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинские клубы определились, в каких городах проведут матчи еврокубков
Футбол | 20 июня 2022, 07:30 4
Украинские клубы определились, в каких городах проведут матчи еврокубков
Украинские клубы определились, в каких городах проведут матчи еврокубков

Информация от польского журналиста

У Ярмоленко много вариантов: Фулхэм, три клуба МЛС, Саудовская Аравия
Футбол | 20 июня 2022, 21:13 0
У Ярмоленко много вариантов: Фулхэм, три клуба МЛС, Саудовская Аравия
У Ярмоленко много вариантов: Фулхэм, три клуба МЛС, Саудовская Аравия

Что выберет украинец?

Пеп ГВАРДИОЛА: «Не люблю держать в команде недовольных игроков»
Футбол | 20.06.2022, 13:49
Пеп ГВАРДИОЛА: «Не люблю держать в команде недовольных игроков»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Не люблю держать в команде недовольных игроков»
Хацкевич может возглавить польский клуб
Футбол | 20.06.2022, 19:09
Хацкевич может возглавить польский клуб
Хацкевич может возглавить польский клуб
Подавали протест. Украинки – без медалей на ЧЕ по художественной гимнастике
Художественная гимнастика | 20.06.2022, 05:55
Подавали протест. Украинки – без медалей на ЧЕ по художественной гимнастике
Подавали протест. Украинки – без медалей на ЧЕ по художественной гимнастике
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
tima fialko
Не треба "матчей смерті".Це також знецінення війни.Відкласти чемпіонат.
Ответить
+2
Андрей Сиденко
А коли ракета летітиме на стадіон Зеленський сам буде її збивати?
Ответить
-1
der_MaiStier
Ніхто і не помітить відсутність ногом'яча. Він у мирний час був нікому не потрібний, а зараз людям взагалі не до нього. Звільнити всі території, знищити всю інфраструктуру у всіх кацапсинських областях біля України, а потім можна підіймати питання ногом'яча
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Фред вместе с красоткой-женой отдыхает на шикарном курорте Бразилии
ФОТО. Фред вместе с красоткой-женой отдыхает на шикарном курорте Бразилии
18.06.2022, 19:11 4
Футбол
Финиш за два раунда. Смит вообще ничего не смог противопоставить Бетербиеву
Финиш за два раунда. Смит вообще ничего не смог противопоставить Бетербиеву
19.06.2022, 06:23 5
Бокс
Два легионера могут присоединиться к Динамо на тренировочном сборе
Два легионера могут присоединиться к Динамо на тренировочном сборе
18.06.2022, 22:31
Футбол
ВИДЕО. Лучший результат сезона. Прыжок Магучих на 2.01 метра в Париже
ВИДЕО. Лучший результат сезона. Прыжок Магучих на 2.01 метра в Париже
19.06.2022, 06:40 1
Другие виды
Георгий БУЩАН: «Наверное, президент Динамо смотрел в будущее»
Георгий БУЩАН: «Наверное, президент Динамо смотрел в будущее»
19.06.2022, 16:13 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Названы дата и место реванша Усик – Джошуа
ОФИЦИАЛЬНО. Названы дата и место реванша Усик – Джошуа
19.06.2022, 20:47
Бокс
Бриллиантовая лига. Магучих, Геращенко и Левченко заняли весь подиум!
Бриллиантовая лига. Магучих, Геращенко и Левченко заняли весь подиум!
18.06.2022, 22:07 1
Другие виды
Пять вариантов продолжения карьеры Андрея Ярмоленко
Пять вариантов продолжения карьеры Андрея Ярмоленко
20.06.2022, 10:32 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем