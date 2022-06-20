Кривбасс: «Зеленский подчеркнул, что сезон УПЛ нужно проводить в Украине»

Клуб «Кривбасс» опубликовал заявление, в котором выступил против того, чтобы некоторые команды проводили матчи чемпионата Украины в других странах.

Ранее сообщалось, что команды, выступающие в еврокубках, хотели бы играть чемпионат в другой стране, чтобы сохранить легионеров.

Заявление клуба

Просим вас поддержать вариант проведения чемпионата УПЛ сезона 2022/23 только в Украине! Другого варианта, на наш взгляд, не существует ни с моральной точки зрения, ни с точки зрения спортивного принципа.

У ФК «Кривбасс» есть четкая проукраинская позиция, и просто не понимает, как в то время, когда Вооруженные силы Украины героически защищают наши границы, когда волонтеры из разных уголков страны объединились и всячески им помогают, когда работники крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, несмотря ни на что, работают и поддерживают экономику страны, когда наши футболисты, тренеры, сотрудники и ультрас клуба воюют и гибнут за нашу свободу, мы можем покинуть их и Украину, а сами поехать играть чемпионат в любую другую страну. Как после этого мы будем смотреть им всем в глаза?

Сейчас мы должны сплотиться ради сохранения украинского футбола. Мы должны сделать все, чтобы каждый клуб имел равные условия! Насколько это возможно во время войны… И самое главное, мы не должны забывать будущее украинского футбола. Ведь спасая отдельные клубы сегодня, мы рискуем потерять в перспективе весь украинский футбол.

Сейчас раздаются призывы предоставить возможность играть заграницей матчи УПЛ тем клубам, которые будут участвовать в еврокубках. Эти команды даже готовы компенсировать расходы других клубов на поединки за пределами Украины. Но логично ли в условиях войны тратить деньги на это заграницей? Возможно, лучше их оставить дома и поддержать экономику или направить на помощь ВСУ? Для победы каждый украинец должен работать на своем месте, но внутри страны. Тем самым обеспечивать нашу экономику.

Мы понимаем, что клубы, которые будут представлять Украину в еврокубках, будут иметь очень сложную логистику. Но в то же время наш клуб будет тренироваться и жить в Кривом Роге, а все матчи проводить в Киеве или на западе Украины. А это значит, что игра в Киеве или Львове предусматривает для нас преодоление от 800 до 1600 км еженедельно. Мы ни в коем случае не жалуемся, а просто констатируем факт.

На наш взгляд, попытки в нынешней ситуации провести турнир в другой стране выглядят довольно странно, нелогично и непонятно и для украинских граждан, и для наших партнеров со всего мира. В Украину уже вернулось большинство посольств, выехавших из страны перед войной. Мощные международные компании тоже возобновляют свою деятельность в Украине. Каждую неделю к нам приезжают мировые лидеры, и это может быть хорошим сигналом для возвращения легионеров. Мы уже не говорим об иностранных воинах, которые сейчас находятся на линии фронта и защищают нашу страну и весь мир от российской агрессии.

Только представьте, какой положительный информационный эффект будет иметь решение о проведении чемпионата УКРАИНСКОЙ Премьер-Лиги в Украине!

Конечно, ради безопасности участников турнира проведение чемпионата в Украине должно быть обязательно согласовано с Министерством обороны и другими силовыми структурами, а также с руководством как футбола, так и государства. К тому же, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом УАФ Андреем Павелко подчеркнул, что чемпионат Украины по футболу важно провести именно в Украине. Это – логично! А в нынешней ситуации – еще и сверхважно!