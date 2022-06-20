Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Могу помочь стране только на футбольном поле»

Полузащитник «Динамо» Киев Виталий Буяльский рассказал о том, как переживает войну в Украине:

«Не скажу, что сейчас тяжело тренироваться, потому что когда началась война, мы готовились по индивидуальной программе, потом тренировались и проводили благотворительное турне по Европе. Те футболисты, которые играли по 70-90 минут — готовы физически. Трудно, потому что жара. Но все равно, все мысли не о футболе, а о том, что идет война.

Сначала сконцентрироваться вообще было тяжело, не было никакого желания. Но потом понимаешь, что ты можешь помочь только на футбольном поле нашей стране, нашему клубу, нашим защитникам, дав им хотя бы немного позитива.

После сборной я поехал в семью в Бухарест. Побыл там 5 дней и вернулся домой. Я хотел как можно скорее вернуться в Украину. Можно сказать, что я одним из последних выезжал из Киева, увидев блокпосты и все, что было в столице. Когда я вернулся — все гораздо спокойнее, благодаря нашим защитникам — ВСУ и терробороне.

Я понимаю людей за границей, ведь это не их война. Впоследствии им это надоедает, но их можно понять, потому что это не дома. А что касается себя могу сказать, что я постоянно переживаю, у меня много лучших друзей сейчас в самых горячих точках, например, Северодонецке. Держу с ними связь. Мы помогаем им как можем. Поэтому я не забываю, постоянно переживаю».